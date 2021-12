Nit d'aldarulls a la discoteca Waka

Una forta intervenció policial s'ha portat a terme aquesta matinada a la discoteca Waka en resposta per la concentració de centenars de persones que han impedit durant tota la nit l'obertura habitual del local de Sant Quirze del Vallès. A última hora de la tarda d'ahir, diferents grups de persones es van agrupar als voltants de la discoteca per tal de protestar suposadament contra les actituds violentes i racistes que han assenyalat al local en les últimes setmanes. La concentració, que s'havia precedit per botellades a l'esplanada usual contigua a l'entrada del local, va canviar de rumb sobre la una de la matinada. El llançament d'ampolles, material urbà i bengales a l'interior del local, a més de destrosses en les tanques de protecció, van alerta les brigades de policia, les quals van concentrar una desena de furgonetes per dissuadir els aldarulls. Paral·lelament, a banda del llançament d'objectes i d'altres atacs violents, els quals s'han de relacionar amb grups reduïts d'entre tots els concentrats, alguns dels assistents havien saltat a l'interior del local on es concentrava part del personal de la discoteca. Segons confirmen fonts policials aquest diari, no hi ha hagut detinguts ni ferits de gravetat. Per la seva banda, els Serveis d'Emergència (SEM) no han sigut requerits a la zona.

La concentració que va agrupar a centenars de persones ha estat motivada per les recurrents actituds violentes que han caracteritzat les actuacions dels serveis de seguretat del local. Sense anar més lluny, el cap de setmana anterior la pallissa contudent que els porters de la discoteca van causar a un dels assistents a la festa, el qual va manifestar a les xarxes socials que l'havien lligat amb brides mentre l'atacaven, podria haver motivat l'espurna definitiva d'un descontentament que ha anat creixent en els últims mesos. Fins i tot, la reivindicació s'ha canalitzat de forma formal en una pàgina web que busca trobar firmes per tal de tancar definitivament la sala per motius racistes i violents.

