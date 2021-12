Llistat de parades: on puc agafar el tren de Nadal a Sabadell?

Fins dimarts 4 de gener els sabadellencs podran pujar al Carrilet, el trenet de Nadal que permet conèixer la ciutat i gaudir de l'esperit nadalenc sobre rodes. Els dies feiners circularà per l'Eix Central de la ciutat, i hi poden pujar petits i grans.

Tots els dies el Carrilet fa un trajecte Nord-Sud-Nord o Sud-Nord-Sud al matí i altre idèntic a la tarda, excepte els dies 24 i 31 de desembre en què a la tarda no farà cap trajecte. Per pujar al trenet és obligatori dur mascareta a partir de 6 anys i no s'hi pot menjar, pujar bicicletes o patinets. Els cotxets de nens només es poden pujar si van plegats. Les parades i els horaris del Carrilet són els següents.

Parades

Trajecte direcció Nord - Sud:

Av. de Matadepera, 169 - Inici trajecte

Av. de la Concòrdia, 41

Parc Catalunya

Plaça del Dr.Robert

Rambla, 188

Av. de Barberà, 420

Parc Central del Vallès - Fi de trajecte

Trajecte Sud - Nord:

Parc Central del Vallès - Inici trajecte

Plaça de la Creu Barberà

Rambla, 237

C. de Sant Joan, 9

Av.de Francesc Macià, 58

Av.de la Concòrdia, 56

Plaça del Pi - Fi de trajecte

Dies: 20, 22, 24, 28, 30 de desembre de 2021 i 3 de gener de 2022:

MATÍ: Inici 11 h a Av. Matadepera, 169 en direcció SUD

12:30h sortida de Parc Central del Vallés en direcció NORD

Dies: 20, 22, 28, 30 de desembre de 2021 i 3 de gener de 2022:

TARDA: Inici 17 h a Av. Matadepera, 169 en direcció SUD

18:30h sortida de Parc Central del Vallés en direcció NORD

*dies 24 i 31 NO hi ha trajecte per la tarda

Dies: 21, 23, 27, 29, 31 desembre de 2021 i 4 de gener de 2022:

MATÍ: Inici 11h a Parc Central del Vallès en direcció NORD

12:30h sortida d’Avinguda Matadepera, 169 en direcció SUD

Dies: 21, 23, 27, 29 de desembre i 4 de gener:

TARDA: Inici 17h a Parc Central del Vallès en direcció NORD

18:30h sortida d’Avinguda Matadepera, 169 en direcció SUD

*dies 24 i 31 NO hi ha trajecte per la tarda

L'Ajuntament informa que els horaris de les parades són orientatius, condicionats a la situació del trànsit i altres qüestions alienes al servei. L'aforament del trenet és limitat i es podrà pujar al carrilet segons la disponibilitat que hi hagi a cada parada.

