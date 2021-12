La Cap d’Any Race es ‘blinda’ per ser segura

“Tothom que vulgui podrà venir a celebrar el Cap d’Any de manera segura”, així de rotund es va mostrar el representant de We Run, l’organitzador principal de la Cap d’Any Race, Aleix Muñío, un cop es van conèixer el paquet de noves mesures que anunciava, el dilluns passat, la Generalitat de Catalunya.

Si bé és cert que explícitament o de manera pública les autoritats no s’han pronunciat sobre la celebració d’actes esportius multitudinaris a l’exterior, el temor a una possible cancel·lació ha sobrevolat a l’organització: “Serà la cursa més segura que mai s’ha fet. Aprofito per traslladar un missatge a la ciutadania i els dic que poden estar tranquils, que fer esport amb seguretat és possible”, assegura Aleix Muñío.

SMS, polseres i calaixos

Per a l’edició d’enguany, que comptarà amb el partner del Centre d’Esports Sabadell, tal com es va anunciar durant la roda de premsa de presentació de la cursa atlètica, s’havia decidit reduir al mínim imprescindible qualsevol activitat que pogués generar aglomeració de persones, com la fira del corredor i la recollida de dorsal. La Cap d’Any Race, que ja compta amb prop de 800 inscrits, ampliarà els horaris de recollida de dorsal–es rebrà per SMS– i els calaixos de la sortida de la cursa

–polsera identificativa–: “Posarem vuit taquilles i fins al moment de l’inici de la Cap d’Any Race tothom portarà la mascareta. Hem invertit molts diners, amb tanques i voluntaris, per vigilar que ningú entri al parc tancat sense les mesures obligatòries”, exposa Muñío.

“La ciutat s’ho mereix”

Amb un pressupost que frega els 40.000 euros, i amb el suport d’empreses com Movento o Banc Sabadell, Muñío confia que finalment es podrà celebrar: “Hi hem invertit molts esforços, de tota mena, i la ciutat s’ho mereix”.