El Sabadell acaba aquest 2021 en zona de descens malgrat la valuosa victòria aconseguida a Castelló. És la culminació a un any que no serà recordat precisament per qüestions positives. A la pèrdua de la categoria professional s’hi suma aquesta situació totalment inesperada després de la forta inversió econòmica realitzada pel Consell d’Administració, sobretot en la parcel·la esportiva, amb l’objectiu de lluitar precisament pel ràpid retorn a Segona Divisió A.

De fet, els números globals d’aquest any que s’acaba són esgarrifosos, sobretot a la Nova Creu Alta. Entre la Lliga SmartBank i la Primera RFEF s’han disputat un total de 18 partits i el Sabadell només ha estat capaç de guanyar-ne 4, amb 9 empats i 5 derrotes. És a dir, ha sumat 21 de 54 punts possibles. Mallorca, Rayo Vallecano –curiosament ambdós a Primera Divisió–, Ponferradina i At. Sanluqueño són els únics equips que han perdut al feu creualtenc. Un autèntic calvari per a l’aficionat arlequinat que, a més, no va poder accedir a l’Estadi en tota la passada temporada.

Millorar les prestacions a casa serà un dels grans reptes de Pedro Munitis i els seus homes a partir del 2022 per poder sortir de l’actual situació. Després d’aquesta aturada nadalenca, el dilluns tornaran a la feina al CAR de Sant Cugat amb un pensament al cap: el primer dels duels pendents al Municipal de Palamós contra la UE Costa Brava, dimarts 4 de gener (19 hores). Tres punts vitals contra un rival directe, com també ho serà l’estrena de l’any a casa contra el Linares el dissabte 8 de gener (19 hores), un equip que vindrà de jugar el dimecres anterior el partit de Copa del Rei contra el FC Barcelona.

Gener serà un mes molt intens pel conjunt arlequinat. En 27 dies jugarà 6 partits. Finalment, l’altra jornada pendent davant el Betis Deportivo ha estat programat per la Federació Espanyola pel dimarts 18 a les 19.30 h. a l’Estadi creualtenc. Aquesta circumstància probablement provocarà un canvi de data de l’Albacete-Sabadell previst inicialment per al divendres 21. Tot apunta que s’endarrerirà al dissabte o diumenge.

El tour de force continuarà amb la jornada intersetmanal que obrirà la segona volta. El Sabadell rebrà l’Alcoià a la Nova Creu Alta – en principi, dimecres 26 –, i el gener acabarà amb un llarg desplaçament a la Ciudad de la Línia per enfrontar-se a la Balompédica Linense.

Mercat d’hivern

Gener també és el mes del mercat d’hivern. S’obre oficialment el dia 2 i acaba el 31. Farà moviments el Centre d’Esports? “Sense sortides no hi haurà entrades”, s’insisteix des del club, per la nul·la capacitat de maniobra econòmica. Els noms de Moha i Toni Gabarresón els que més sonen com a possibles sortides, però no serà gens fàcil per les seves elevades fitxes. D’altra banda, tampoc sembla senzill trobar recanvis de garanties per a l’atac. Un doble dilema.