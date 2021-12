Des de fa 7 anys, quan arriben les festes nadalenques el barber de Sabadell Danny Tenorio decora el seu negoci situat al carrer Picañol, al barri de La Creu Alta, d’una manera molt especial. Ell recrea un típic poble de Nadal a l’interior de la perruqueria, amb la particularitat que ho fa a damunt d’un piano de cua. No es tracta d’un pessebre, encara que a simple vista ho pugui semblar.

En total, conté de 1.000 peces, un rècord que enorgulleix Tenorio. “En els últims 25 anys he viatjat molt, i m’he endut casetes d’arreu del món, que després utilitzo per al poble de Nadal, que rep el nom de Dannyburg. Cada cop en tinc més”, explica. Dit això, del miler de peces hi ha almenys 300 arbres, uns 50 edificis i més de 200 figuretes, amb fanals, un cotxe a cavall, un tramvia, una cascada d’aigua en moviment, una nòria o telecadires.

Anteriorment, tothom hi era convidat, vagin o no a tallar-se el cabell, per contemplar la seva obra d’art. Tanmateix, amb l’arribada de la pandèmia, Tenorio es va veure obligat a restringir les visites. Ara, només els clients poden entrar a veure el poble. No obstant això, molts curiosos s’apropen a l’aparador, sobretot quan es fa fosc, i fan fotos de la creació.

Dit això, Danny Tenorio assenyala que els més petits són qui més gaudeixen del poble. “Els hi encanta, perquè no ho han vist mai enlloc. A més, també els agrada un joc que he creat: amago un Pare Noel al poble i han de trobar-lo. Si ho aconsegueixen, els hi dono algun premi simbòlic”, indica.

I què hi fa un piano?

La presència del piano no és casual. Tenorio va estudiar fins a 6è curs, de manera que el toca de meravella. “A casa en tinc un i el de cua no el podia tenir allà, vaig optar per dur-lo a la barberia i el toco entre client i client”, explica. El poble nadalenc el tindrà exposat fins passat Reis.