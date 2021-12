FOTOS: Una casa de Castellarnau recrea un macro pessebre de tres mil peces

Col·loquen peça a peça de forma estratègica. El que va començar sent una afició s’ha convertit en un punt d’interès turístic pels sabadellencs. La casa de Castellarnau –popularment coneguda com a Divertida Casa, per la seva decoració per Tots Sants– ha recreat un pessebre de grans dimensions.

La família del barri de Castellarnau alberga el poble de Nadal a l’interior de la seva llar. Hi ha dues habitacions destinades íntegrament al pessebre. “El pare sempre ha tingut tradició de muntar-ho. Ha anat adquirint peces d’arreu del món i ara ja ocupa dues sales”, expliquen les filles de la família García Pineda. Més de tres mil peces i jocs de llum que creixen any rere any. “Ens fa molta il·lusió el pessebre. Ens trasllada a la nostra infància”, destaca el matrimoni.

D’altra banda, tornen a convertir el jardí de casa seva en un museu nadalenc. Amb centenars de figures i elements lumínics, un any més es torna a convertir en un must pels veïns dels barri, Sabadell i comarca. “Ens encanta que la gent gaudeixi amb la nostra decoració. Ens fa il·lusió compartir-ho”, diuen.