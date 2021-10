FOTOS | La casa de Castellarnau que es transforma en museu del terror per 'Halloween'

El que va començar sent un joc de portes endins, es va acabar convertint en un punt d’interès al barri de Castellarnau per Halloween. La família García Pineda converteix la seva llar– cada any des de fa una dècada– en un museu del terror, coincidint amb Tots Sants. Les tombes, teranyines, figures terrorífiques a mida real i sons d’ultratomba es converteixen durant unes setmanes en els protagonistes del jardí d’aquesta casa ubicada al carrer de Marcel·lí Massana.

Més d’un centenar de criatures i elements terrorífics custodien l’entrada: “És emocionant compartir aquest moment en família. I també amb el veïnat”, explica la Jacqueline, una de les filles de la família. Des de fa anys, el seu habitatge s’ha convertit en trendic topic veïnal al barri durant aquest festiu.

Els primers anys, captivava els veïns dels carrers més propers. Més endavant, atreia gent de barris propers. Ara ja no només atreu gent de la resta de Sabadell, també de municipis propers: “Hi ha persones que venen disfressades expressament des d’altres ciutats de la comarca i fan cua per veure la nostra decoració. Gaudim molt quan ho compartim amb la resta de la gent”, apunta la mare, l’Ana. Cada vespre de Tots Sants, les cues al carrer recorren tota una illa de cases. En un sol dia han arribat a aplegar mig miler de visitants.

Amb tot, hi destinen prop d’un mes a enllestir l’interior i l’exterior de la seva llar. “Dona molta feina, però és gratificant veure com la gent en gaudeix”, apunta una de les filles, la Pamela. La seva germana Brigitte afegeix: “No som professionals, només una família que mostra la seva casa [enguany només l’exterior]. Però intentem que quedi el més terrorífic possible”.

Hi ha qui la coneix com la casa de Castellarnau, el túnel de terror de Sabadell o Divertida Casa, el seu nom oficial. Tant els fa, als García Pineda: “És el nostre segell d’identitat. I que ens reconeguin ens fa molta il·lusió”, coincideixen. I ho fan per amor als veïns, al barri, a la ciutat i a la comarca.

Un ‘show’ pel dia 31

En vista de la forta afluència, fa anys que els García Pineda organitzen un túnel del terror per fer gaudir els assistents, una activitat que va quedar anul·lada el 2020 a causa de la Covid i tampoc se celebrarà aquest any. Fins aleshores, ells dirigien i actuaven la seva pròpia obra de suspens. “Ens ho passem en gran. Hi ha qui realment s’espanta!”, explica entre rialles la Pamela. La casa ja està enllestida i la família es prepara per al show del 31 d’octubre. No serà com cada any, però la família es vestirà amb les seves millors gales de terror per espantar tothom que visiti el seu jardí per Halloween.

