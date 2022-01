El Tibidabo rep al filial del CE Sabadell en el primer derbi de l’any

Aquest diumenge (12h) en el Municipal de Torre Romeu es jugarà el primer derbi sabadellenc d’aquest 2022. Es tracta de la jornada 12 de Segona Catalana en la qual el Tibidabo Torre Romeu rebrà al líder del grup 4, el filial del Centre d’Esports Sabadell.

Evidentment, existeixen grans expectatives ja que el futbol de Sabadell ens regala aquest derbi per a començar l’any de la millor forma. Els dirigits per Daniel Leoncio arriben a la cita vuitens amb 13 punts, mentre que el CE Sabadell està primer amb 24 unitats, tres per sobre del Pirinaica. Serà un partit molt important per a tots dos equips, ja que el Tibidabo necessita sumar per a acostar-se als llocs de més amunt, mentre que els de Jordi López pretenen seguir en el més alt de la classificació.

En aquesta prèvia del partit, els protagonistes han volgut oferir les seves sensacions, ratificant la importància i dificultat del xoc. Per part seva, el capità del conjunt local, Toni Sánchez, assegura que “serà un partit realment molt complicat, ja que es tracta d’enfrontar-se al líder”. No obstant això, aclareix que confia totalment en el grup, ja que “l’equip adquireix un plus de força cada vegada que li toca jugar de local”. Mentrestant, Jose Juan Moreno, capità del Sabadell, té clar que “es un derbi molt difícil ja que és un dels camps més complicats de la lliga”. El jugador arlequinat desitja que “l’equip continuï amb la mateixa dinàmica positiva amb la qual va arribar a l’aturada nadalenca” i per a aconseguir-lo “s’ha treballat molt dur durant tota la setmana”.