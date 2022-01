Convalescències i rehabilitació individualitzades a la residència DomusVi de Sabadell

Les unitats especialitzades en convalescència i rehabilitació a DomusVi ofereixen resposta a persones que necessiten un procés evolutiu d’adaptació i millora després de patir una patologia greu, intervenció quirúrgica, traumatismes i altres processos que necessitin una recuperació funcional després d’un període d’inactivitat.

Els equips de professionals de la Residència per a gent gran DomusVi Sabadell Ciutat treballen en l’avaluació, el tractament i la prevenció coordinats amb els equips d’aguts que, prèviament, els han atès o intervingut. La finalitat d’aquest tipus d’estades, una vegada sobrepassada la fase aguda, és aconseguir la màxima recuperació funcional possible perquè es puguin reincorporar al seu entorn familiar, amb la màxima qualitat de vida, i reduir les complicacions que els podria portar a un nou ingrés hospitalari.

Els processos rehabilitadors que es desenvolupen en aquest tipus d’unitats especialitzades són d’origen divers com ara malalties cerebrovasculars, patologia osteoarticular, traumatismes, malalties cròniques cardiopulmonars i respiratòries, o de COVID19, entre d’altres.

La rehabilitació als centres per a gent gran DomusVi és multidimensional i multidisciplinar. Comprèn aspectes clínics, funcionals, mentals i socials. L’equip està format per professionals assistencials (metge, infermer, treballador social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicòleg i auxiliars). Aquest equip especialitzat s’encarrega de fer, per a cada resident, un pla individualitzat segons les necessitats de cada persona després de la intervenció quirúrgica, accident o patologia patida.

L’equip de fisioteràpia juga un paper importantíssim en una Unitat de Convalescència i Rehabilitació, especialment quan es tracta d’una estada després d’una intervenció quirúrgica o traumatisme. El psicòleg treballa per combatre problemes psicològics sorgits. Acompanya l’adaptació i l’acceptació de la nova situació que comporta el procés patològic o la intervenció quirúrgica. També acompanya la família per afrontar la situació de la millor manera possible.

El paper de l’equip mèdic i d’infermeria també és fonamental per a una rehabilitació òptima. Aquest equip assistencial no només segueix l’aspecte clínic, sinó que va adaptant les necessitats del pacient a cada situació que es presenta.

Cuidado Seguro i convalescències després de la COVID19 a la residència de DomusVi Sabadell Ciutat

DomusVi desenvolupa un programa de rehabilitació per atendre les persones que després d’haver patit la infecció aguda del virus de la COVID19 presenten seqüeles neurològiques o físiques que se’n deriven. Les residències de gent gran són els llocs més segurs i protegits per viure-hi, i els seus treballadors diàriament aporten la seva professionalitat i vocació al servei de les persones que atenen, cosa que es veu reflectida en la confiança que els residents i els seus familiars dipositen a DomusVi, havent puntuat als centres DomusVi amb un alt nivell de satisfacció.

