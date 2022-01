La Cambra de Comerç de Sabadell organitza al llarg de l’any més de vuitanta accions formatives de diferents àmbits empresarials. L’entitat econòmica compta amb uns 1.300 alumnes

El món laboral es troba en una profunda transformació. Les noves tecnologies obliguen els treballadors de les empreses, així com els mateixos empresaris, a reinventar-se i, sobretot a formar-se de manera contínua per adaptar-se als canvis constants en l’entorn professional. Aquí és on la Cambra de Comerç de Sabadell té un paper imprescindible. L’entitat econòmica ofereix gairebé 100 programes formatius transversals l’any basats en el comerç internacional, el màrqueting digital, la prevenció de riscos, les xarxes socials, entre d’altres. Qualsevol persona, sigui treballadora d’una companyia o empresària o, fins i tot, estudiant, pot apuntar-se a qualsevol dels cursos que ofereix la Cambra de Comerç. Cada any, al voltant d’uns 1300 alumnes fan el pas. “La majoria d’alumnes que tenim ja estan treballant, però volen continuar formant-se per aprendre aspectes nous que no tenen controlats. La formació és una de les tasques més importants d’una Cambra, ho tenim molt clar. Al Vallès tenim molt de talent, però és la formació el que ens ajuda a diferenciar-nos”, explica el director d’Assessoria, Promoció i Formació, Joan Valls. En la mateixa línia, la tècnica de formació Susagna Olcina afirma que intenten que els programes formatius estiguin alineats amb les necessitats laborals actuals: “Com a Cambra tenim l’empresariat a dins i això és el nostre punt fort. Coneixem quines són les exigències del món laboral en cada moment”, afegeix.

Dit això, l’entitat econòmica posa a disposició dels alumnes quatre modalitats de cursos. En primer lloc, els híbrids (o els d’Aula virtual), en què hi ha alumnes que assisteixen de manera presencial a les classes i altres ho fan de manera en línia. “Es tracta de la modalitat més habitual des de l’arribada de la Covid”, assenyala Valls. En segon lloc, els presencials, que només es duen a terme si el nombre d’alumnes d’una acció formativa és petit. En tercer lloc, els virtuals, que es desenvolupen únicament per Internet i que tenen una data d’inici i una de final. I per acabar, els on-line, que tenen una petita diferència respecte als virtuals: “L’alumne els pot acabar i començar quan vulgui. No té cap pressió“, apunta Susagna Olcina.

Programes adaptats per empreses

D’altra banda, la Cambra de Comerç també ofereix cursos, de qualsevol de les quatre modalitats, personalitzats per a empreses. Es tracta de la formació in-company. “Oferim cursos fets a mida d’allò que ens demanen les empreses. Sovint són cursos en obert que els adaptem, però també poden ser cursos que no tenim a la nostra oferta, però que acabem creant-los”, assenyala Joan Valls.

Per exemple, aquest mes de febrer la Cambra de Comerç engega un nou programa d’especialització de màrqueting digital per a pimes en format híbrid que ha sigut creat fruit de la demanda d’algunes companyies. Això sí, l’entitat econòmica no acostuma a fer formació específica per a sectors empresarials, sinó que els programes formatius solen ser transversals, tot i que són aplicables a tots els àmbits laborals.

Així mateix, un dels punts forts dels programes formatius de la Cambra és el professorat. La gran majoria de docents dels respectius cursos tenen experiència a les aules, però, a la vegada, també en tenen fora d’elles, ja que solen treballar en alguna empresa. “Tenim professors amb bones qualitats docents. Així i tot, el més important és que tenen experiència en el món empresarial i saben de primera mà allò que estan explicant, perquè ho han viscut”, indica el director d’Assessoria, Promoció i Formació de la Cambra.

L’entitat econòmica compta amb una xarxa de més de 50 mestres, tot i que en tenen més de 100 censats. “En tenim alguns que són fixes i altres que els contractem en funció del curs. Per exemple, si oferim un curs de fiscalitat, hi haurà inspectors d’hisenda fent de professors, ja que són grans especialistes en aquest àmbit”, exposa Olcina.

Els alumnes, satisfets

Els alumnes valoren positivament l’aposta de la Cambra de Sabadell per professors amb experiència al món empresarial. “Els alumnes estan molt satisfets. Així ho demostren les enquestes que fem als alumnes després de cada curs. A més, les notes que treuen són molt bones”, detalla Olcina, qui assegura que els cursos també serveixen per teixir sinergies entre els alumnes. “Es creen xarxes de networking i noves oportunitats de negoci. També cal valorar molt això“, afegeix Valls.