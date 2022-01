Claus i mites del CrossFit, l’afició que enganxa Sabadell

La veu de l’instructor mexicà té l’efecte estimulant dels espinacs de Popeye: “3, 2, 1… Som-hi! Una altra repetició, tots a la vegada! Vinga, una altra!”. Cames amunt que s’enfilen, salts, pilotes medicinals contra la paret. La intensitat del CrossFit fa temps que inunda grans naus industrials, gimnasos i locals de Sabadell. Box, en diuen, de les instal·lacions on es practica l’esport que han adaptat cossos policials i bombers d’arreu com a mètode d’entrenament.

El coach del Cross Club del CN Sabadell, José Luis Alonso, ens ajuda a desmitificar alguns prejudicis sobre el CrossFit i desxifra les claus que l’han impulsat fins a la popularitat. A Sabadell, també: “És un esport que està en auge i que ha penetrat molt a la ciutat. Qui té l’oportunitat de provar-ho, amb una classe de mostra gratuïta, torna, perquè és dinàmic i variat. Cada classe és una diversió”.

Per a joves “fornits”?

El CrossFit no és patrimoni exclusiu de joves fornits de samarreta arrapada, encara que aquest perfil sigui el que n’acapari la imatge pública. Hi tenen cabuda totes les franges d’edat, segons l’entrenador Alonso: “Un dels estigmes és que necessites estar en molt bona forma per començar. No és cert. És un esport escalable. És a dir, tothom pot practicar-lo perquè els exercicis es poden adaptar molt fàcilment. Es pot ajustar la intensitat de l’activitat, el pes, la profunditat, el rang de moviments…”, opina.

La seva classe és compartida per usuaris dels 20 fins als 55 anys. “No és un esport exclusiu de gent musculada ni de joves”.

Una classe de camarades!

Un dels factors importants que enganxa del CrossFit és el sentiment col·lectiu de “camaraderia”, en termes de l’instructor del Cross Club. “A qui més s’anima és qui va per darrere, aquell que encara no ha acabat l’exercici i ho necessita. Tothom s’ajuda. Aquest factor de companyonia impulsa la progressió i motiva a tornar amb ganes l’endemà”.

Aquest component social també es trasllada fora de la sessió: “És molt comú xerrar amb els companys abans de començar. Hi acabes mantenint una bona relació, que fins i tot es trasllada fora de la classe i acabes quedant per dinar”.

Beneficis i lesions

El CrossFit proporciona múltiples i variats beneficis per a la condició física, ja que treballes la resistència, la força, l’equilibri, la coordinació, la potència la velocitat o la capacitat cardiovascular. A més, la progressió és ràpida: “Algú que s’acaba d’apuntar, de seguida amplia la seva gamma de fites i exercicis. Saltes més alçada, aixeques més pes, amplies el rang de moviments, millores els temps…”, enumera l’instructor mexicà.

Però la por a patir lesions pot allunyar algú d’aventurar-se en el CrossFit. És per això que al capdavant de les sessions hi ha d’haver instructors amb formació i certificats: “El coach et cuida perquè no et lesionis i et dona indicacions perquè no se’t sobrecarreguin els músculs”, matisa Alonso. La supervisió dels exercicis és necessària, sobretot, quan apareix la fatiga: “Amb el cansament, és fàcil perdre la postura corporal correcta. Aleshores s’ha de corregir i, si cal, abaixar el pes amb què es treballa”, afegeix.

El preu

És un esport car, el CrossFit? Molta gent considera que sí, però sempre dependrà del lloc on es practiqui, del preu dels abonaments mensuals que s’hi ofereixin i del nombre de sessions a les quals pots assistir.

Al Cross Club, ubicat a les instal·lacions del CN Sabadell de Can Llong, l’abonament per assistir de forma il·limitada a les sessions d’una hora és només de 33 euros mensuals, mentre que anar-hi un dia a la setmana surt per poc més de 13 euros mensuals. “Jo aviso que si després de fer CrossFit tornes a un gimnàs convencional, t’avorriràs!”.

Una mica d’història

La disciplina esportiva va néixer el 1974 a Califòrnia, de la mà d’un gimnasta universitari de 18 anys anomenat Greg Glassman, segons múltiples publicacions.

Es va adonar que els exercicis tradicionals de culturisme requerien molt temps i eren poc eficients. Aleshores, hi va sumar més varietat, funcionalitat i alta intensitat i hi va donar nom.

Els mètodes de Glassman es van començar a utilitzar per entrenar policies, bombers i militars nord-americans.