Doblet triomfal de l’OAR Gràcia fora de casa

Bona jornada pel conjunt gracienc. L’OAR masculí s’ha endut els punts en superar el Sant Esteve Sesrovires (33-37) a domicili en el primer partit de l’any. Bon començament, doncs, al tram dels tres enfrontaments en set dies, ja que dijous rebrà el Sant Cugat (20.30 h) per recuperar el que es va ajornar, i dissabte tancarà el repte de mantenir-se en la zona alta amb la visita al Mataró (20.15 h).

L’esplèndida primera part dels jugadors de Cesc Borrell ha servit per posar els fonaments de la victòria. El bon treball defensiu ha dificultat els intents dels atacants locals i ha permès recuperar possessions per contraatacar amb rapidesa. En l’atac estàtic el Gràcia ha tingut més desimboltura i les ocasions han fluït amb abundància. Tot plegat, combinat amb l’encert en els llançaments, ha propiciat que pas a pas el marcador anés engrandint la diferència (0-2, 6-10, 7-12) fins al 14-23 del descans.

En tornar del vestidor el Gràcia encara ha incrementat el marge amb el 17-27, però el pas endavant que ha fet el Sant Esteve en defensa i la seva major agressivitat en els contactes han invertit els papers. El parcial 5-0 (22-27) ha obligat Cesc Borrell a demanar temps mort amb l’objectiu de frenar la progressió del rival. El partit ha tingut uns minuts d’intercanvi de gols (28-32) que s’ha acabat quan el Gràcia ha aconseguit el parcial 2-5 que l’ha sentenciat quan faltaven 5 minuts (30-37). Poc han importat els tres últims gols de Dídac Duran, amb els quals ha estat el màxim anotador (12) per davant del seu company Rubén Ridao (10) i del capità gracienc Bernat Correro (8).

També el femení

El Gràcia femení de la Divisió d’Honor Plata ha hagut de treure’s la son de les orelles a la segona part per evitar que se li compliqués un partit que tenia pràcticament al sac. De no haver estat per la fase de desconnexió en què ha encaixat el parcial 6-0 i ha vist com el 10-19 es convertia en 16-19 a falta encara d’11 minuts, el partit hauria estat del tot còmode. Tret d’aquest ensurt, l’enfrontament ha tingut sempre el Gràcia com a equip dominador.

Al minut 7 el Gavà ha demanat temps mort perquè encara no havia vist porteria. El conjunt de Carol Carmona s’havia avançat per 0-3, avantatge que podia havia estat més generós d’aprofitar clares oportunitats. El conjunt local ha agafat embranzida després d’anotar el primer gol, al minut 9, de llançament de 7 metres, i ha instaurat la igualtat en el marcador (4-4), que no ha durat gens, ja que el Gràcia s’ha tornat a avançar i per sempre (8-11 al descans).

Els primers minuts de la segona part han estat gairebé un calc dels de l’inici: un Gràcia que ha tornat a obrir forat (10-16) i que ha forçat el segon temps mort gavanenc. No ha tingut efecte perquè tres pilotes recuperades en defensa han permès els contracops amb què Paula Martín, Belén Reche i Andrea Jara han establert la màxima diferència (10-19). Quan semblava tot decidit, amb el ja comentat 6-0 en els següents 8 minuts, al Gavà se li han obert, fins al 18-21, les possibilitats de remuntada. En el tram final, però, el Gràcia s’ha tornat a fer fort i s’ha espolsat qualsevol mena de pressió amb el parcial 2-8 tant oportú com rotund.