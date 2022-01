El talent teatral de Sabadell, a ‘El llop’ de TV3

Les companyies teatrals amateurs de Catalunya sempre han sigut un planter inesgotable d’actors i actrius amb molt talent. La majoria d’ells són aficionats, però el seu somni és sovint dedicar-se a la interpretació. Aconseguir-ho és molt difícil, però no impossible. Fer realitat aquest somni és un dels objectius del nou programa de TV3, El llop, que pretén ser un trampolí per a aquells actors amateurs que volen dedicar-se professionalment al teatre.

Aquest espai, presentat pel director teatral i actor Àngel Llacer, busca escollir onze intèrprets per representar l’obra Terra baixa, escrita per l’escriptor renaixentista Àngel Guimerà, per tot Catalunya. El llop explica el procés de posar en marxa la funció teatral des de zero. En definitiva, es tracta d’un espai a cavall entre el concurs i la divulgació cultural, que també posa en relleu la importància de les companyies teatrals amateurs del país.

El 13 de setembre es va obrir el procés de selecció per participar a El llop. Començava així un càsting per crear l’equip d’actors de Terra baixa. De les 1.500 persones que s’hi van presentar en primera instància, se’n van seleccionar 250. Ara, al procés de càsting, la xifra es reduirà fins als 33, i en la fase de laboratori es farà la tria final dels onze actors que representaran l’obra. Un procés que acaba el dia de l’estrena de Terra baixa.

El llop consta de vuit capítols de 70 minuts cadascun. Ara ja s’han emès els dos primers programes i el tercer tindrà lloc aquest dimecres, dia 2 de febrer, a les 22.15 h. De fet, cada setmana s’estrenarà un nou capítol.

Dos actors sabadellencs

Dit això, dos sabadellencs han participat a El llop. Són Pep Carpena, del Teatre del Sol, i Carles Blanco, del Teatre Sant Vicenç. Tots dos van ser seleccionats entre els 250 actors que van entrar en el procés de càsting. Blanco, que apareix en el primer capítol del programa, que rep el nom de Ja no cal tenir-li por, no va aconseguir superar la prova. Els actors havien de representar davant del jurat un monòleg.

Tot i no aconseguir passar a la següent prova, Carles Blanco valora de forma positiva l’experiència: “Poder participar en un càsting organitzat per Àngel Llacer és inimaginable. Estic molt satisfet de com ha anat tot”, indica. L’actor ja mira endavant i creu que haver participat a El llop li pot donar visibilitat de cara a noves oportunitats teatrals. Així i tot, ell té els peus a terra: “De moment, el teatre és un hobby, tot i que reconec que m’encantaria que fos la meva professió”, valora Blanco.

Carprena, pendent

Per la seva banda, Pep Carpena, qui ha actuat al Teatre del Sol durant més de 30 anys, sí que va aconseguir superar el primer procés de càsting, però fins a la setmana vinent no se sabrà si entra a la fase de laboratori, on es farà la tria final dels onze actors que representaran l’obra. “Seria espectacular que m’agafessin, perquè a banda de fer la gira, també podria arribar a guanyar-me la vida del teatre, que és el meu somni”, explica Carpena.

A l’actor sabadellenc li agradaria interpretar el paper de Sebastià, el personatge malèvol de Terra baixa. Així i tot, tampoc descartaria fer el paper de Tomàs, un ermità ple de bondat. “Estic acostumat a fer personatges dolents, però m’adapto al que sigui. El meu únic objectiu és ser dins de l’elenc d’actors que interpretaran Terra baixa”, assenyala.