L’Astralpool CN Sabadell jugarà la final de la Copa d’Europa

L’Astralpool Club Natació Sabadell disputarà aquest diumenge (16 h, hora catalana), la final de la Copa d’Europa de waterpolo femení. L’equip de David Palma ha superat a un combatiu Plebiscito Padova (9-8), amb sis dianes de la sabadellenca Judith Forca, i es veurà les cares amb l’amfitrió i vigent campió, l’Olympiacos a la Petros Kapagherof del Pireu. Serà la vuitena final europea que disputarà l’entitat sabadellenca.

No arribaven en el millor moment i la sensible baixa de Maartje Keuning i el dubte fins a última hora de la sabadellenca Maica García i l’estat físic de la nord-americana Maggie Steffens podia fer dubtar del pentacampió d’Europa. Però quan arriben les grans cites, avui n’era una d’elles, les jugadores de David Palma han demostrat que volen lluitar, tot i els diversos contratemps, per aquesta sisena copa d’Europa. La defensa nedadora havia de ser el pal de paller per superar les italianes, tal com va avisar Palma, en la prèvia de les semifinals. I les waterpolistes sabadellenques ho han executat a la perfecció. Si és cert que han estat les de Stefano Posterivo han estat les que han inaugurat el marcador amb una diana de Martina Gottardo, en aprofitar una superioritat numèrica (0-1), ha estat una de les dues finalitzacions del Plebiscito durant el primer quart. Mostra inequívoca que en defensa estaven endollades. I en atac, Judith Forca s’encarregava, amb un obrir i tancar d’ulls, de capgirar el marcador (2-1). En el darrer minut, una nova superioritat italiana permetia a les de Posterivo arribar al final del primer període igualant el resultat advers (2-2). El guió del primer període tindria continuïtat en el segon assalt: les sabadellenques han estat un mur defensiu, però en atac costava trobar l’encert de cara a porteria. Només Judith Forca, amb dues dianes més, la segona amb una gran vaselina, permetia mantenir la iniciativa a les de David Palma. La italiana Sara Centanni, era l’única qui aconseguia superar a Laura Ester (4-3), mentre l’exnedadora Laura Barzon enviava lluny de la porteria de Laura Ester una pena màxima.

A la represa, per fi, l’atac sabadellenc ha trobat l’encert que li havia mancat fins a l’equador del partit, i això ha permès encarrilar la victòria a les semifinals. Un parcial de 6 a 0, des del provisional 4 a 3, fins al 9 a 3, ha estat decisiu per tornar a una final europea tres anys després. Sabrina van der Sloot, Judith Forca, en dues ocasions, Nona Pérez i Maggie Steffens han estat les golejadores sabadellenques. Ni en superioritat numèrica, ni amb el talent de Laura Barzon, Mariia Borisova o Elisa Queirolo, han pogut trencar la teranyina enginyada per David Palma (9-3). En el darrer i quart període, Palma no ha volgut guardar les naus i ha mantingut el seu millor elenc a la piscina del Pireu per evitar qualsevol intent de remuntada. Les dues dianes d’Elle Armit, Alessia Casson i Sara Centanni han permès a les italianes apropar-se a només un gol, però l’experiència de l’Astralpool no ha fet tremolar al pentacampió.