David Palma: “Les jugadores s’han deixat la vida, tot i patir molt”

De l’hipotètic 7 a 6, al 8 a 6, abans d’arribar a l’últim període de la final. Aquest ha estat el moment clau del partit que hauria pogut canviar el desenllaç final a favor de l’Astralpool Club Natació Sabadell. Però avui, tal com ha reconegut el tècnic David Palma no era el dia: “Hem tingut alguna opció. Ho hem intentat i les jugadores s’han deixat la vida, tot i patir molt. No hem estat encertades en el llançament i elles –Olympiacos– han superat el nostre braç defensiu. Han estat millors”, reconeixia, amb fair play, Palma, mentre afegia que “no sabrem mai que hauria passat, però la nostra intenció era arribar amb opcions a l’última part, però ens ha faltat aquest punt d’inflexió”.

La falta d’encert i un arbitratge que en moments ha sentit la pressió de la Petros Kapagherof, plena a vessar, amb un ambient infernal, han estat alguns dels contratemps que ha hagut d’afrontar el Club davant l’Olympiacos: “Jugar aquí engresca molt a la jugadora local. No puc dir que no hàgim guanyat per l’arbitratge, però ens hem quedat sense la millor boia del món amb una tercera expulsió que l’han anat a buscar clarament. Sense ella, ens ha costat molt atacar”, ha detallat.

No han pogut aixecar la sisena Copa d’Europa, però han aconseguit un nou subcampionat europeu, que afegeix més mèrit a la complicada temporada que viu l’Astralpool, amb diverses baixes de llarga durada: “Marxem satisfets perquè les jugadores han donat el seu 100%. No hem arribat en el moment òptim i hem patit molt. No es pot estar satisfet des d’aquest punt de vista”.