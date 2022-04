El final de temporada a la secció de voleibol del Club Natació Sabadell s’ha vist sacsejat per l’adeu dels dos tècnics dels equips sèniors que han competit a la SuperLliga-2. En el cas del masculí, Jordi Fernàndez ha pres la decisió per qüestions familiars mentre Albert Avellaneda, responsable del femení, apunta a una oferta d’un club de superior categoria, concretament de les Illes Canàries.

El president de la secció, Òscar Llagostera, entén les dues postures dels entrenadors. “El Jordi ha sigut pare aquest any i ja ha fet un gran esforç per poder combinar la seva feina amb els entrenaments i els partits. És difícil comptabilitzar-ho tot amb el tema familiar i, per tant, és lògic que vulgui tenir més temps”, explica. Encara no té substitut per la pròxima temporada després d’assolir la permanència a la SuperLliga-2. “Estem valorant diferents opcions i no descartem res. Ni que sigui algú de casa ni que pugui venir un tècnic de fora”.

En el cas d’Albert Avellaneda, el president deixa clar que “ha rebut una oferta de la SuperLliga-1 i contra això no podem lluitar. Sabíem que podia passar i li estem agraïts per la seva feina tot i no poder assolir la permanència”. Tampoc té encara relleu i caldrà esperar uns dies a prendre la decisió definitiva.

Òscar Llagostera fa un balanç “positiu” de la temporada en el retorn a la SuperLliga-2. “Tots dos equips han competit sempre, davant rivals molt més potents i amb pressupostos molt superiors. L’equip masculí va adaptar-se més de pressa a la categoria i, en canvi, al femení li va costar més”. També ha quedat molt satisfet de l’ambient que s’ha viscut a Les Naus: “vam haver de fer alguns retocs per complir les normatives, com ampliar l’aforament a cent persones i s’ha aconseguit un caliu espectacular en tots els partits”.