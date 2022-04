Continuïtat. August Serra continuarà sent el president del Club de Tennis Sabadell després de comptabilitzar un total de 504 vots en les primeres eleccions de la història a l’entitat. Ha superat de manera aclaparadora els altres candidats Francesc Teruel (190 vots) i Manel Giménez (88). La participació ha superat el cinquanta per cent (54,42). Han votat 795 entre el total de 1.461 socis amb dret a fer-ho després d’una jornada intensa que ha durat 15 hores. L’escrutini definitiu ha acabat passades les onze de la nit, amb 7 vots en blanc i 6 nuls.

La reelecció d’August Serra significa una aposta per l’opció continuista i el protagonista mostrava la seva satisfacció en declaracions al Diari de Sabadell, pocs minuts després de confirmar-se, oficialment, la seva victòria a les urnes. “Estic content del suport del soci en una jornada història pel nostre club, que ha viscut unes eleccions per primera vegada i s’ha produït una elevada participació. Guanyar d’aquesta manera també em dóna molta tranquil·litat” Ha volgut destacar la gran tasca dels membres de la Junta Electoral i també del seu equip, “que s’han fet un fart de treballar”.

Un dels seus objectius prioritaris se centra a “fer realitat diversos projectes que van quedar escapçats per la pandèmia i les seves conseqüències econòmiques, que van afectar moltíssim a l’entitat. Ara és el moment de posar-los en marxa de nou, començant per les pistes de pàdel. La primera trucada serà a la regidora d’Urbanisme per accelerar el tema de la concessió dels terrenys. El pàdel és prioritari en aquests moments”.

August Serra, que ha rebut la felicitació de membres de les altres dues candidatures, ha celebrat amb el seu equip la victòria a les mateixes instal·lacions del Club de Tennis Sabadell. Ara es prendrà un descans d’una setmana per recarregar piles i “tornar amb energia per continuar treballant per l’entitat, com he fet durant molts anys”, ha subratllat.

Cal recordar que en l’àmbit directiu ha format part de diferents juntes des dels 17 anys amb Pere Torra de president. Posteriorment, també va participar en la presidència de Lluís Generó, Adolf Villuendas, Manel Giménez i Lluís Durán, a qui va rellevar fa quatre anys. Ara tornarà a estar al capdavant de la nau quatre anys més amb un ambiciós pla d’actuació: afrontar una nova i important ampliació de les instal·lacions. “Caldrà estudiar-ho tot molt bé i així ho farem, però aquest és el nostre gran repte”, ha comentat.