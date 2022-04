Rebuda europea per als campions del CN Sabadell

El saló de plens de l’ajuntament de Sabadell ha rebut amb tots els honors l’equip masculí i femení de waterpolo del Club Natació Sabadell després dels èxits europeus aconseguits recentment. Per un costat, l’equip de Quim Colet, qui fa dues setmanes aixecava el primer títol europeu masculí de la secció, i per l’altra, el passat cap de setmana, les pentacampiones d’Europa van obtenir a Grècia un nou subcampionat continental.

La recepció ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; la regidora d’esports Laura Reyes; el president del CN Sabadell, Claudi Martí, i diversos portaveus polítics, entre els quals, Gabriel Fernández (ERC), Lluís Matas (Junts per Sabadell) i Nani Valero (Crida).

En paraules de Marta Farrés, ha volgut tornar a posar en relleu el paper que juga el Club a la ciutat, en assegurar que “a les ciutats que no som Barcelona, costa molt ser referents, però aquí, a Sabadell, ho som en algunes, i una d’elles és amb la natació, gràcies al Club Natació Sabadell. Costa molt pocs diners a la ciutat pel que dona el Club a la ciutat. I a vegades no ho valorem prou. Com a ciutat intentarem estar al màxim nivell”, ha defensat Farrés, mentre es dirigia als waterpolistes afirmant que “aquí no hi ha primers ni segons. Tots sou campions. Vull donar-vos les gràcies per aquestes medalles i per les ganes de superar-vos. Sabadell està amb vosaltres i a Sabadell li agrada ser la ciutat del Club Natació Sabadell”.

Per la seva part, el màxim representant de l’entitat sabadellenca, Claudi Martí, qui ha reconegut sentir “orgull” per ser convidat, novament, a la Casa Gran, ha destacat el perfil d’alguns dels waterpolistes campions, nascuts i formats a Sabadell: “Alguns han après a nedar i hi acabaran formant una família. Gent nostra, gent de casa, que porta el nom del club de la ciutat més enllà de Sabadell i del nostre país”, ha assegurat. Martí també ha volgut felicitar públicament el masculí per una fita històrica i al femení per no deixar d’intentar-ho: “L’esport, com en la vida, et dona una nova oportunitat. Hem quedat segones, però té un gran mèrit i espero continuar gaudint de moments de glòria arreu del món”.