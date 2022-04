Oportunitat aprofitada. El Sabadell goleja de manera aclaparadora a la Ciutat Esportiva Luis del Sol a un Betis Deportivo enfonsat anímicament i dormirà en zona de play-off després de la derrota del RM Castilla a Andorra. Ara caldrà esperar la resta de partits de la jornada 31 per veure quina és la situació real del conjunt arlequinat. El partit ha quedat sentenciat a la primera part amb un 0-3, gols de Jacobo (2) i Muguruza. El capità Aleix Coch ha posat la cirereta a l’inici de la segona meitat.

Només un canvi obligat. La baixa a última hora de Diego Caballo, pare aquesta setmana i amb molèsties físiques, ha provocat l’únic retoc a l’onze de Munitis, amb la presència des de l’inici d’Óscar Rubio al lateral dret i mantenint Dani Sánchez pel carril esquerre, més endarrerit. Ha sortit molt endollat l’equip arlequinat, exercint una forta pressió a dalt, per evitar sorpreses i ben aviat ha trobat la recompensa. Havia avisat Muguruza i a la segona, després d’una assistència magistral d’Aarón Rey, el basc, amb una canonada imparable, ha deixat amb un pam de nas el portar Marc Vidal.

Encara no s’havia recuperat del cop el filial bètic quan Jacobo, culminant un contracop en solitari, ha fet el 0-2. El madrileny ha recuperat l’olfacte amb un golàs. El Sabadell estava sent molt superior entre la celebració de la dotzena de seguidors sabadellencs desplaçats a la Ciutat Esportiva Luis del Sol. A partir d’aquí, amb el 0-2, el conjunt de Munitis ha baixat una mica l’accelerador, però sense concedir ni una oportunitat. El Betis Deportivo era voluntat i ganes, però molt t0u en totes les línies.

Ha perdonat el Sabadell en una doble oportunitat claríssima d’Aarón Rey i Jacobo davant la providencial intervenció del porter local, qui res ha pogut fer per evitar el segon gol de Jacobo en un contracop en solitari. Amb gran tranquil·litat ha superat la sortida de Marc Vidal per marcar a plaer, deixant un 0-3 inapel·lable al descans. Semblava tot ben encarrilat.

La sentència

Per si quedava algun dubte, s’ha esvaït a l’inici de la segona meitat amb el 0-4 d’Aleix Coch, el seu primer gol d’aquesta temporada, amb una còmoda rematada de cap a la sortida d’un córner. La desigualtat era abismal. Jacobo ha tingut fins a tres ocasions per fer l”hat-trick’, però no ha encertat. El Betis Deportivo, malgrat els canvis, no ha reaccionat. Un equip ensorrat anímicament. Els canvis de Munitis han trigat: el primer ha estat Alfred Planas per Muguruza, que tornava així a l’equip. En els últims 12 minuts han entrat Facu, Sergi Altimira, Dopi i fins i tot Ramón Folch després de molts mesos de baixa. Tot estava sentenciat, però ha estat més a prop el 0-5 que el gol de l’honor local. El Sabadell no ha fallat i dorm unes hores a play-off a l’espera de la resta de partits d’aquesta 31a jornada. Divendres, prova més exigent davant l’altre filial sevillà a la Nova Creu Alta per confirmar les aspiracions.

Fitxa Tècnica

Betis Deportivo: Marc Vidal; Fran Delgado (Cardoso, m. 46), Simón, Luis Martínez, Alvaro Martínez, Bandaogo, Callejón, Tavares (Marchena, m. 61), Moha (Baena, m. 46), Fekir (Cruz, m. 70) i Raúl García.

Sabadell: Emilio Bernad; Óscar Rubio, Aleix Coch, Guillem Molina, Dani Sánchez, Iago Indias (Facu, m. 78), Muguruza (Alfred Planas, m. 68), Aguza (Ramon Folch, m. 80), Kaxe (Dopi, m. 80), Aarón Rey Jacobo (Sergi Altimira, m. 78).

Àrbitre: Fernando Bueno Prieto (Comitè madrileny). Grogues: Álvaro Martínez; Kaxe.

Gols: 0-1, m. 10: Muguruza; 0-2, m. 18: Jacobo; 0-3, m. 42: Jacobo; 0-4, m. 50: Aleix Coch;

Incidències: Uns 200 espectadors a la Ciutat Esportiva Luis del Sol, amb presència de seguidors sabadellencs.