Amb patiment. El Sabadell supera el Sevilla At. gràcies a un gol de Guillem Molina en acció a pilota aturada. N’ha tingut prou en un partit espès i complicat per la qualitat del filial sevillista, que s’ha estavellat en el mur defensiu arlequinat. La solidesa és la clau per tornar a dormir en zona de play-off.

Finalment, Néstor ha estat l’escollit per Munitis per substituir el sancionat Kaxe. El castellonenc, recuperat, li ha guanyat la batalla a Dopi, qui semblava el substitut natural del ‘9’. També s’ha mantingut a l’onze Dani Sánchez tot i la recuperació de Diego Caballo. Els primers compassos ja han deixat entreveure que no seria un partit còmode pel Sabadell. El filial sevillista ha desactivat el conjunt arlequinat amb una excel·lent col·locació defensiva. Li ha tancat tots els camins i ha sabut superar la imprecisa pressió local.

Estava molt espès el Sabadell. El recurs del joc directe, sense Kaxe, tampoc ha funcionat. Amb el pas dels minuts fins i tot s’ha fet més evident el domini del Sevilla At., amb jugadors d’elevat nivell tècnic com Zarzana o Iván Romero. De fet, ha fregat el 0-1 en una acció de desconcert defensiu arlequinat i la rematada a boca de canó de José Angel ha topat amb la gran intervenció d’Emilio Bernad.

A pilota aturada

Han estat uns minuts crítics, però aquest Sabadell en té prou amb molt poc per canviar el rumb d’un partit. Una acció polèmica, amb caiguda d’Iago Indias a l’àrea que ha derivat en una esbroncada, ha servit per trencar la dinàmica i propiciar l’1-0. Com va passar contra l’Albacete, servei de cantonada molt tancat d’Aguza i aquesta vegada ha aparegut el cap de Guillem Molina per pentinar la pilota i superar el porter Javi Díaz. La primera i única rematada a porteria: màxima efectivitat.

La represa ha començat el mateix guió. Pilota del Sevilla At. i un Sabadell sotmès, patint massa. Emilio Bernad ha tornat a ser providencial en un xut de Zarzana. Era un partit de màxim sacrifici tàctic i físic. El contracop gairebé no ha funcionat. Només una escapada de Jacobo que ha acabat en córner i en el seu llançament, Aleix Coch ha gaudit de la millor opció de la segona part per fer el 2-0. No ha estat així i ha tocat patir moltíssim. Isaac ha deixat glaçada la Nova Creu Alta quan s’ha plantat tot sol davant Emilio Bernad i ha xutat a la xarxa exterior.

Els últims minuts han estat un calvari. Munitis ha reforçat encara més la línia defensiva amb Teo Quintero per Muguruza. També ha entrat Xavi Boniquet per un extasiat Aarón Rey. Es tractava de resistir com fos. El Sabadell, amb un exercici defensiu extraordinari, no ha concedit res i suma tres punts més de solidesa – quarta jornada consecutiva sense encaixar- que li permeten tornar a dormir en zona de play-off a l’espera dels resultats d’aquesta 32a jornada.

Fitxa Tècnica

Sabadell: Emilio Bernad; Óscar Rubio, Aleix Coch, Guillem Molina, Dani Sánchez, Iago Indias (Facu, m. 90), Muguruza (Teo Quintero, m. 87), Aguza, Néstor, Aarón Rey (Xavi Boniquet, m. 87) i Jacobo (Alfred Planas, m. 90).

Sevilla At.: Javi Díaz; José Ángel, Juanmi, Kike Salas, Juan Maria, Lulo (A. Peral, m. 75), Juanlu (Carlos Alvarez, m. 63), Capi (Isaac, m. 46), Iván Romero, Zarzana (Quintana, m. 75) i Luismi Cruz.

Àrbitre: David Recio Moreno (Comitè navarrès). Grogues: Luismi Cruz; Munitis (tècnic); Vermella: Moha (banqueta) per una fricció després del gol.

Gol: 1-0, minut 32: Guillem Molina.

Incidències: 2.893 espectadors a la Nova Creu Alta.