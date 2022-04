El Sabadell defensa la posició de play-off al camp del líder

Duel d’alt nivell. Els dos millors equips del grup d’aquest 2022 s’enfronten aquest diumenge (17 hores) amb tres punts d’or en joc. El més lògic seria parlar només del partit, però la polèmica de les entrades ha enfosquit la prèvia d’un partit en el qual l’Andorra vol consolidar-se en el lideratge que dona l’accés directe a la lliga SmartBank, en lluita amb Albacete i Vila-real B, i el Sabadell defensa per primera vegada aquesta temporada la seva posició de play-off.

Ni aquesta circumstància fa canviar ni un mil·límetre el discurs esportiu de Pedro Munitis. “No necessitem estímuls externs, hem de continuar en la mateixa línia. Potser un dels problemes d’aquest equip al principi de lliga van ser les altes expectatives i això va perjudicar. Ara hem trobat un camí i no ens desviarem”, insisteix el tècnic càntabre. Entén, però, el soroll exterior i el clima d’il·lusió i fins i tot eufòria que respira l’afició. “Blindar-se davant d’això és molt difícil perquè la situació és una evidència. Però nosaltres no parlàvem de la classificació quan estàvem molt malament ni ho farem ara. Si continuem guanyant partits estarem a dalt. El més important és veure com els jugadors s’entreguen fins a l’extenuació en cada partit”.

Torna Kaxe

És conscient que al davant tindran un “gran equip. Té un enorme potencial ofensiu, amb un estil molt definit i sabem que ens pot sotmetre per moments. Necessitem ser un equip sòlid, que concedeixi poc i ser atrevits quan tinguem la pilota, seleccionant els moments de pressió per fer mal”. Munitis recupera a Kaxe després de la sanció i a la convocatòria serà baixa Moha, sancionat amb dos partits. D’altra banda, Jacobo haurà d’anar amb compte per evitar una groga que el deixaria fora pel transcendental duel contra el Nàstic -que va punxar a casa contra el San Fernando (1-1)- de la següent jornada que, per cert, ha canviat d’horari: es jugarà diumenge a les 19 hores.

Líder, segon màxim golejador i segon millor local del grup. Aquesta és la targeta de visita de l’Andorra d’Eder Sarabia, que lluita per l’ascens directe. L’heroi d’Ipurúa, l’exarlequinat Marc Fernández és el seu estilet golejador amb 10 dianes. Només Vila-real B i Alcoià han guanyat a l’Estadi Nacional, quart escenari en el qual jugarà el Centre d’Esports en les seves visites al Principat. Va començar a vell estadi de l’Aixovall (temporada 83/84, a Segona B) i posteriorment, ha jugat a l’estadi Comunal i la temporada 19/20, a les instal·lacions de Prada de Moles en l’últim antecedent que va acabar amb empat (2-2) després d’avançar-se amb un 0-2 en els primers minuts amb els gols de Néstor i Edgar. El partit serà dirigit pel col·legiat de Las Palmas, Alexandre Alemán Pérez.

296 arlequinats?

Aquesta és la xifra exacta d’entrades que ha facilitat l’Andorra al club arlequinat en una setmana envoltada de polèmica. El Centre d’Esports tenia una sol·licitud de 400 localitats i això vol dir que gairebé 200 s’han quedat sense entrada, provocant una cataracta de queixes i mostres d’indignació a les xarxes. No s’acaba d’entendre la negativa del club del Principat en un escenari que té una capacitat de 3.300 espectadors i mai ha superat la barrera dels 2.000. De totes maneres, és segur que seran més de 300 els aficionats que donaran suport al Sabadell en aquest duel decisiu.