Munitis no es mossega la llengua en la polèmica de les entrades de l’Andorra-Sabadell

La prèvia d’aquest atractiu Andorra-Sabadell de diumenge (17 h) ha estat marcada per la polèmica de les entrades. El club del Principat no ha atès la sol·licitud que pretenia el Sabadell i només ha lliurat 296 localitats pel sector visitant de l’Estadi Nacional argumentant “raons logístiques i de seguretat”. Una xifra totalment insuficient per la demanda de socis del Centre d’Esports, que s’enfilava gairebé a les 400 localitats. Prop de 200 aficionats s’han quedat sense tiquet. A més, l’Andorra ha anunciat que el diumenge no obriran les taquilles del camp.

Sembla una mesura dissuasiva per evitar una gran presència de seguidors arlequinats a les graderies d’un estadi que té una capacitat per a 3.300 espectadors segons dades oficials. Tenint en compte que mai ha superat els 2.000 espectadors en un partit de lliga -de fet, la seva mitjana en prou feines arriba al miler- es fa sospitosa aquesta dràstica negativa, com si es volgués evitar una invasió d’afició visitant a l’estil de l’Eintracht al Camp Nou per exemple.

“Si es veuen seients buits, no ho entendré”

El Centre d’Esports ha intentat per tots els mitjans augmentar el nombre d’entrades sense cap resultat. Alguns seguidors arlequinats s’han activat per recórrer a coneguts o amics del Principat perquè compressin les localitats abans d’aquest dissabte. Ja es coneixen alguns casos. D’altra banda, alguns tenen la intenció de viatjar sense entrada i esperar a fora, per si apareix alguna possibilitat a través de socis del mateix club andorrà.

En la roda de premsa prèvia dels entrenadors també s’ha parlat del tema. Eder Sarabia, tècnic de l’Andorra, ho troba bé per “prioritzar l’assistència d’aficionats locals” mentre Pedro Munitis ha estat molt més contundent i ha aparcat la seva diplomàcia habitual en aquest tema. De fet, no s’ha mossegat la llengua: “Ho podria arribar a entendre si s’omplís l’estadi, però si diumenge es veuen seients buits, no ho puc entendre de cap de les maneres. El futbol és un espectacle per a la gent i es privaria als nostres aficionats d’un dels partits més atractius que pot haver-hi ara mateix a la categoria. A més, penso que l’afició del Sabadell ha donat sempre exemple i s’ha comportat molt bé”, ha explicat el tècnic càntabre. La polèmica està servida.