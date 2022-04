El Can Rull rep aquest diumenge a la UE Castellar

Torna el futbol. Torna la Primera i Segona Catalana i ho fa amb partits molt importants per als equips de Sabadell.

Aquest diumenge (12.15h) el Can Rull rep en el derbi vallesà a la Unió Esportiva Castellar. Els de “Numosky” arrosseguen una dinàmica irregular de victòria-derrota i pretenen en aquesta jornada 30 confirmar la tendència positiva. Seria un triomf molt important que allunyaria de qualsevol perill a l’equip sabadellenc, que es troba novè amb 29 punts. El visitant pel seu costat està cinquè amb 33 i encara somia amb ficar-se en el lloc que el porti cap a l’ascens, malgrat que està realment molt complicat.

El filial del Centre d’Esports Sabadell, ja ascendit després de la victòria en l’última jornada, té descans aquest cap de setmana. Els de Jordi López ja van fer els deures i l’any que ve seran equip de Primera Catalana i per això, tenen més que merescuda aquesta aturada de més de dues setmanes.

El Tibidabo obre la jornada davant del Gironella. Serà en condició de visitant el dissabte des de les 16.30 hores. El club de Sabadell vol tornar a ficar-se entre els millors i té l’oportunitat d’aconseguir-lo en aquesta recta final de temporada, però no ho té res fàcil ja que el rival de torn lluita amb el Pirinaica per l’ascens.

En el grup 5, la UE Sabadellenca lluita per sumar el màxim de punts possible per a aconseguir la salvació i tornar a jugar en Segona l’any que ve. Visita al Vilassar B aquest dissabte des de les 19.30 hores amb la intenció de trobar el triomf i retallar distàncies amb el Racing Vallbona, qui marca la permanència i es troba a 4 punts de l’equip del sud.

En Primera, el Sabadell Nord que ja està descendit, visitarà a la UE Tona i intentarà “donar la cara” com va dir que farien segons el seu entrenador, Carlos López. Serà el dissabte des de les 17 hores en el Municipal de Tona.

Publicitat