El Can Rull cau estrepitosament davant de la UE Castellar (2-3)

Ho ha tingut a la butxaca. El Can Rull ha deixat passar una gran oportunitat de derrotar a un dels millors equips d’aquest grup 4 de Segona Catalana. Ha tingut el marcador a favor durant gran part del partit, però finalment ha deixat escapar una victòria clau de cara a aquesta recta final de temporada.

El partit ha començat de cara per als visitants, ja que als 20’ David López ha posat el 0-1 i ha donat un cop dur al conjunt sabadellenc. No obstant això, dos minuts més tard, l’àrbitre ha assenyalat penal a favor dels locals i Daniel Domínguez s’ha encarregat d’empatar el partit. El xoc s’ha igualat en tots els sentits, però el Can Rull, durant tota la primera meitat, ha demostrat tenir molta personalitat neutralitzant a la UE Castellar i abans del descans, als 43’, Jose Rosel ha posat el 2-1.

La segona meitat ha començat de la mateixa forma, però a poc a poc el Can Rull s’ha anat afeblint i reduint el nivell d’exigència. Faltant poc per al final han arribat els millors minuts per als visitants, que als 73’, ha empatat el partit amb el gol de Iker Roldan . El Can Rull no ha reaccionat i Carlos Alberto Saavedra ha sentenciat el partit amb el 2-3 final als 84’.

Francament ha estat una gran oportunitat perduda per un Can Rull que ha demostrat poder mesurar-se amb els millors una vegada més, però li ha faltat exigència durant els minuts finals i per això, ho ha acabat pagant car.

Amb aquesta derrota el Can Rull s’acosta a la zona més baixa de la classificació. Clarament el conjunt dirigit per “Numosky” ha anat de més a menys al llarg d’aquesta temporada, passant a ser dels més competitius als més irregulars i erronis. Ara mateix, es posiciona en dècima posició amb 29 punts, mancant saber què faran el Natació Terrassa i la UE Avia.

