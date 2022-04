Jaume Giró (Economia): “No és cert que Catalunya està en decadència”

El conseller d’Economia, Jaume Giró, ha defensat aquest divendres en una conferència a la Cambra de Comerç de Sabadell que l’economia catalana creix “a bon ritme”, tot i el “dèficit fiscal crònic” que pateix i la incertesa actual derivada de la guerra d’Ucraïna, així com la inflació. “No és veritat que Catalunya està en decadència com ens han fet creure. Les dades ens diuen just el contrari”, ha asseverat.

De fet, Giró ha secundat bona part dels seus arguments a través d’informes macroeconòmics, a través dels quals també ha exposat alguns desafiaments pel territori. “La previsió de creixement del PIB català per aquest any és del 4,9%, és a dir, és un percentatge rellevant que demostra la solidesa econòmica que tenim. Això sí, és veritat que es troba per sota del 6,4% previst”, ha explicat.

Tot i aquest alentiment de la recuperació, el conseller d’Economia assenyala que entre els anys 2014 i 2019, el PIB català va créixer una mitjana del 2,8% anual, un percentatge més baix del que s’espera que creixi aquest 2022. “Tot i que hagi baixat la previsió de creixement de l’economia, seguim una línia de creixement positiva”, ha remarcat.

Previsió d’un atur per sota del 10%

Així mateix, Jaume Giró també ha fet referència a les previsions d’atur, que el situarien en un 9,9% el 2023. “Seria una dada molt rellevant, perquè suposaria baixar de la barrera del 10%, que des del primer trimestre del 2008, just abans de l’esclat de la crisi financera, no succeeix”, ha apuntat. A més, el conseller ha secundat els seus arguments en defensa de l’economia catalana en l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat: “Sembla un fet intranscendent, però és molt important per millorar l’estat del benestar”.

D’altra banda, Giró ha assegurat que Catalunya té 20.000 milions d’euros de dèficit fiscal. “Som el tercer territori en recaptació per habitant, però, en canvi, som el tercer en rebre ingressos de l’Estat. Aquest dèficit fiscal, que és crònic, fa que Catalunya no creixi com hauria. Soc independentista, perquè amb un Estat propi canviaríem aquesta injustícia”, ha exposat.

“No som els que més impostos recaptem”

A continuació, el conseller ha defensat la política d’impostos que hi ha al territori català: “Al contrari del que es diu, Catalunya no té l’IRPF, l’impost de societat ni l’impost de successions més elevat de l’Estat. Així ho demostren les dades del Consejo General de Economistas”, ha expressat. En la mateixa línia, Giró ha explicat que els tributs propis no tenen un “afany recaptatori”, sinó més aviat dissuasoris. “Només són el 2% de la recaptació total, però, per exemple, l’impost a les begudes ensucrades ha servit perquè es redueixi el nombre de persones amb obesitat”, ha descrit.

Gran importància dels fons europeus

Seguidament, Giró s’ha centrat a parlar sobre els fons europeus Next Generation. Els ha qualificat d'”imprescindibles” per a combatre la inflació, l’impacte de la guerra a Ucraïna i les pertorbacions en l’oferta a escala global. Tanmateix, el conseller ha criticat que Catalunya només rebrà un 7,8% de la partida que la Unió Europea entregarà a l’Estat. “Com a mínim, ens pertocaria un 19%, que és el pes de Catalunya en el PIB estatal. Des de la Generalitat no ens han deixat decidir ni tan sols a què destinarem els fons”, ha asseverat.

El conseller d’Economia també ha avaluat l’impacte econòmic a Catalunya de la guerra d’Ucraïna: “A nivell d’exportació i a l’àmbit turístic, hem notat pocs efectes. El que sí que ens toca de ple és l’increment dels preus energètics i els problemes en la cadena de subministraments”.

Per acabar, Giró s’ha referit a la problemàtica de la manca de mà d’obra en alguns sectors: “L’administració hem d’oferir més formació professional i polítiques per incentivar l’ocupació. Això sí, els empresaris també han d’oferir millors sous si volen contractar personal. Tinc la sensació que l’ascensor social abans funcionava millor i hem de solucionar-ho”, ha conclòs.