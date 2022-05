Jaume Peral (RAC1): “No ens obsessiona arribar al milió d’oients”

El periodista Jaume Peral (1960) viu a Sabadell des de fa uns 10 anys. L’amor el va portar a canviar la seva ciutat natal, Figueres, per Sabadell, d’on és la seva dona. Des de la planta 15 de la torre de Diagonal, 477, de Barcelona, Peral dirigeix RAC1, que fa dues setmanes va aconseguir la segona millor xifra de la història de la ràdio a Catalunya, amb 967.000 oients segons l’EGM del primer trimestre de l’any.

Què el vincula a Sabadell? La família. La meva dona és de Sabadell i ja fa més de deu anys que hi visc.

En què s’assemblen i es diferencien Figueres i Sabadell? Fa molts anys que vaig marxar de Figueres, el 1978, i m’he perdut la seva evolució. És una diferència de mida, evidentment, i després hi ha una cosa que marca molt que és la proximitat a Barcelona. Sabadell és una ciutat molt ben comunicada amb Barcelona. Soc usuari d’FGC i val la pena agafar-los i deixar el cotxe. El tren és efectiu i funciona molt bé.

Sent de fora de Barcelona, com es veu el que passa a la capital i al conjunt del país? La mirada no canvia massa. Hi ha una mirada periodística sobre l’actualitat i aquells temes que pensem que interessen a la ciutadania, sigui d’on sigui. Hem de fer una ràdio que interessi a les grans ciutats i al conjunt del país.

Quina és la seva vinculació amb Sabadell? Només hi ve a dormir o també hi fa vida social? Passo moltes hores a la feina, marxo al matí i torno quan es fa fosc. Així que entre setmana, poca vida social pots fer. Però m’agrada molt l’esport i soc un gran usuari del Ripoll, fins a Castellar.

Així com el Centre, que és on visc, crec que està ben endreçat i resolt, el Ripoll fa una mica de pena, està absolutament abandonat, deixat. S’hi ha de fer una actuació important perquè és un pulmó verd on la gent practica esport, va amb bicicleta, corre, etc. Quan passes a altres zones del Ripoll com Barberà i Ripollet, està molt més ben cuidat que Sabadell.

Professionalment, tant ha sigut periodista (EFE, RNE, CatRàdio) com gestor (Catalunya Informació, TV3, RAC1 i RAC105). En quin àmbit es troba més còmode? Són complementaris. Crec que és bo tenir el punt de vista periodístic abans de passar per càrrecs de responsabilitat. M’he sentit còmode en les dues facetes.

Recentment, RAC1 ha obtingut el segon millor registre d’audiència de la seva història. Quin és el secret per mantenir el lideratge? Estem molt contents. Hem fet la segona millor xifra de la història de RAC1. Sembla fàcil i que tot vingui donat, però al darrere hi ha molta feina, treballant programa a programa.

Algun dia se superarà el milió d’oients a l’FM? No m’agrada pensar-hi i explicitar-ho gaire. És una xifra que tenim al cap, però no ens obsessiona. Quan arribes a xifres com la de 967.000 oients, ho tens tant a tocar que és com si ho tinguessis, més enllà del número.

Ha dirigit TV3 i ha tingut diferents càrrecs a Catalunya Ràdio. Ara que hi ha canvis a la CCMA, què creu que li falta? Els partits polítics continuen potinejant massa els mitjans públics perquè tots tinguin la seva representació. M’agradaria que no estiguessin tan controlats.