La Segona Catalana arriba a la seva recta final

A quatre jornades per al final, la Segona Catalana torna a oferir partits molt rellevants dels equips de Sabadell. En aquesta jornada 27, els equips de la nostra ciutat tenen la responsabilitat de fer front a les seves respectives situacions i sumar el màxim de punts possibles.

En primer lloc, el campió d’aquest grup 4, el filial del Centre d’Esports Sabadell, rep al Tibidabo Torre Romeu. El derbi sabadellenc es disputarà el dissabte (18.30h) a l’Olímpia, amb un Tibidabo que se situa vuitè amb 31 punts, però no vol relaxar-se i anirà pels tres punts davant el conjunt dirigit per Jordi López, que evidentment no es juga res.

El diumenge, el Can Rull té una cita molt important i complicada: rep al Cerdanyola que està sisè amb 35 unitats, qui ha demostrat ser un equip molt complicat de batre. L’equip de “Numosky” arriba en una ratxa negativa d’un empat i dues derrotes i per això, està obligat a sumar tres punts ja que encara queden dotze punts en joc i podria complicar-se la seva permanència.

Qui ho té realment complicat és la Unió Esportiva Sabadellenca, que està a set punts de la permanència del grup 5, que la marca la Escola de Futbol Barberà Andalucia. El conjunt del sud ha de sumar el màxim de punts possibles, però així i tot no depèn de si mateix per a romandre en Segona Catalana. Rep aquest diumenge des de les 11.30 hores al Racing Vallbona amb la intenció de trobar el camí de la salvació.

