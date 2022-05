El Can Rull destrossa al Cerdanyola i recupera la confiança (3-0)

Clara victòria del Can Rull davant del segon equip del Cerdanyola per 3-0. Els de “Numosky” han destrossat al seu rival amb una efectivitat excel·lent i, d’aquesta manera, recuperen la confiança i també milloren la seva situació a la classificació.

De principi a fi el partit ha tingut color local. Marc Suárez ha estat la figura del partit aconseguint un ‘hat-trick’, convertint els gols en el 16’, 37’ i 49’. El Cerdanyola no ha sabut reaccionar i mostrar les qualitats tant grupals com individuals que ha acostumat a reflectir al llarg de la temporada i, per això, no ha pogut combatre el xoc en cap moment.

Cal destacar, no sols l’efectivitat del conjunt local, sinó també les ganes, la personalitat i la solidesa defensiva. El Can Rull ha tingut el partit controlat totalment, sense permetre pràcticament ocasions de gol de l’equip visitant, gràcies a la dura consistència en la meitat del camp.

Amb aquesta victòria el Can Rull torna a la vuitena posició amb 33 punts, a l’espera de saber què fan el Natació Terrassa (32 pts.), qui ha de recuperar un partit, i el Ripollet (30 pts.) que juga avui però així i tot haurà de recuperar un partit més.

