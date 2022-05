Una de les decisions més importants de la nostra vida es presenta quan els nostres éssers estimats, per edat o per afeccions, ja no poden estar sols. Llavors sorgeix la necessitat de buscar-los les millors cures i proporcionar-los el millor benestar, és a dir, de trobar un centre residencial que, més enllà d’una òptima atenció assistencial, sigui capaç de convertir-se en la seva nova llar, on totes les seves necessitats, assistencials i emocionals, quedin perfectament cobertes.

Així doncs, per a poder brindar-los el màxim benestar i qualitat de vida, un centre residencial ha de complir dos requisits indispensables: disposar dels millors professionals, capaços d’oferir una atenció personalitzada de manera experta sense perdre la proximitat i tracte familiar, així com d’unes instal·lacions còmodes i confortables pensades per a les seves necessitats i que els permetin gaudir de la seva estada.

DomusVi Sabadell Ciutat

A Sabadell es troba la residència DomusVi Sabadell Ciutat, una llar per a la gent gran on el benestar físic i emocional és la prioritat. Concebut com un entorn obert i lluminós, amb un ampli jardí que permet activitats i passejos a l’aire lliure, el centre residencial proporciona una còmoda i agradable estada que afavoreix el benestar de les persones usuàries.

Amb l’objectiu de garantir una resposta integral a les necessitats de cadascuna de les persones residents, les instal·lacions es distribueixen en unitats de convivència independents i compta amb un equip de professionals que ofereix un tracte pròxim i de gran qualitat que assegura una atenció personalitzada.

Una de les principals premisses d’aquest centre residencial és mantenir el nivell d’autonomia personal dels residents durant el major temps possible. D’aquesta manera, els professionals de DomusVi Sabadell Ciutat treballen per fomentar un entorn actiu amb activitats i teràpies innovadores que promouen el benestar físic, com són les sessions de gimnàstica adaptada, la fisioteràpia, la dansateràpia o passejos terapèutics; el benestar emocional amb activitats terapèutiques noves que posen els avenços tecnològics al servei de les persones residents i que permeten treballar aspectes cognitius i emocionals, com la cabina multisensorial, la Realitat Virtual o la telerehabilitació cognitiva; a més del benestar social molt important per a la gent gran, per això es promouen activitats d’oci i temps lliure. A través del que és lúdic treballen a nivell cognitiu i psicomotriu, com els tallers de cuina, sense oblidar les excursions, sortides i visites culturals, celebració de festivitats, tradicions i aniversaris, etc.

Que les persones residents se sentin com a casa i gaudeixin del màxim confort és la principal finalitat de DomusVi Sabadell Ciutat. Així, cadascuna de les unitats de convivència de la residència, que compta amb un total 120 places, disposa de menjador i sala d’estar pròpia, petits nuclis acollidors que brinden totes les facilitats per a una millor qualitat de vida. El centre també destaca per disposar de cuina pròpia amb un menú elaborat en la pròpia residència i supervisat per l’equip de nutricionistes de DomusVi.

Per les seves instal·lacions, pensades per a una atenció personalitzada i confortable, pels seus serveis i teràpies innovadores i per la professionalitat, vocació i proximitat dels empleats, els residents i familiars de la residència per a majors DomusVi Sabadell Ciutat, l’han valorat amb un 8,41 sobre 10 en l’última enquesta de satisfacció.

A més d’oferir serveis d’atenció gerontològica, DomusVi Sabadell Ciutat ofereix una unitat especialitzada en Alzheimer i altres demències, així com una unitat especialitzada en convalescència i rehabilitació, aquesta última indicada per als qui necessiten recuperar-se després d’haver sofert un ictus, un accident cardiovascular o una intervenció quirúrgica.

Amb més de 30 anys d’experiència en cures, DomusVi té com a propòsit millorar el benestar de la gent gran en un entorn social actiu.ctiu.

Residència de gent gran Sabadell Ciutat

La residència de gent gran Sabadell Ciutat està situada a la ciutat de Sabadell i compta amb excel·lents comunicacions tant amb el transport públic com amb el privat.

L’accés a la residència en transport privat per carretera des de Barcelona és per la C-58 sortida 12. La residència disposa per a les famílies dels residents, de pàrquing gratuït. I per a accedir en transport públic disposa dels busos que cobreixen les línies 360, 361, 362, e13, F1, F2, L1, L2 i L3.

Carretera de Mollet, 20, 08203 Sabadell, Barcelona – Telèfon: 93 746 42 17 – www.domusvi.es