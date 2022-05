Aina Ustrell, periodista: “Les dones hem de tenir més pes a la ràdio”

Aina Ustrell (Sabadell, 1996) va començar a estudiar Enginyeria Biomèdica, però al cap de poc de temps es va adonar que la seva vocació era, en realitat, el periodisme. De fet, des de fa cinc anys, és locutora, productora i guionista del programa matinal de Ràdio Flaixbac, El matí i la mare que el va parir. Ustrell reivindica que les dones han de tenir més pes en els programes d’entreteniment, tant a la televisió com a la ràdio.

Per què vas decidir estudiar periodisme i deixar la carrera d’Enginyeria Biomèdica?

Pensava que la carrera d’Enginyeria Biomèdica m’agradaria, però va ser just el contrari. Vaig adonar-me que havia d’estudiar periodisme, que era, en realitat, la meva vocació. Ja des de petita m’havia interessat per l’ofici i tenia molts periodistes com a referents.

Com vas entrar a Ràdio Flaixbac?

Vaig veure que hi havia beques del Carnet Jove en empreses periodístiques i vaig decidir aplicar a l’oferta de Ràdio Flaixbac. Em van fer una entrevista i em van concedir la beca. Això era l’estiu del 2017. A dia d’avui el meu cap encara em recorda que el dia de l’entrevista portava un fuet a la motxilla. Li va agradar que fos una persona tan natural.

Ara ja fa cinc anys que formes part del programa ‘El matí i la mare que el va parir’. Què us diferencia?

Volem transmetre alegria de bon matí i fer riure als nostres oients. Volem que desconnectin i que s’ho passin bé. Dit això, un dels aspectes que ens diferencien de la resta de programes competidors són les cançons que inventem nosaltres mateixos. Portem la creativitat al màxim i és molt divertit quan veus que els teus amics canten després aquestes cançons.

És difícil fer entreteniment cada dia?

Sempre intentem transmetre felicitat. Creiem que si adoptes una actitud alegre, al final ho acabes sent. Això sí, evidentment, hi ha dies que t’has de forçar a tenir aquesta actitud. Els nostres oients agraeixen molt aquest bon rotllo que desprenem i el feedback que rebem per part seva és bo.

Encara hi ha poques dones en programes d’entreteniment. A què es deu?

Sens dubte, a la falta d’oportunitats. Això ha de canviar, perquè les dones tenim total capacitat per treballar en programes d’entreteniment i hem de tenir més pes a la ràdio. No pot ser que hi hagi tan poques dones en programes d’aquest tipus. De fet, no n’hi ha cap que sigui presentadora, almenys a Catalunya.

‘El matí i la mare que el va parir’ heu guanyat el premi Ràdio Associació 2022. Quina valoració en feu?

Un reconeixement sempre és benvingut i si prové de Ràdio Associació, encara més. Ens ha fet molta il·lusió el premi, ja que quan estem sols a l’estudi no acabem d’imaginar l’impacte d’allò que fem i qui ens està escoltant. Posa en valor el nostre treball del dia a dia.

Com et veus professionalment en un futur?

A mi m’agradaria lligada a l’entreteniment en els mitjans de comunicació. En definitiva, en aquell lloc on pugui oferir un servei per la gent. Tinc el somni de treballar en programes de caire social, com la Marató de TV3, tot i que el que més il·lusió em fa, a la vegada que respecte, és ser presentadora d’un programa de ràdio o televisió.