Final Sabadell-Algesires: il·lusió i optimisme des de fora

Convençuts de fer play-off. Aquesta és la conclusió de la consulta que hem volgut fer entre socis i seguidors arlequinats de diferents àmbits de la ciutat per analitzar la ‘final’ entre el Sabadell i l’Algesires d’aquest dissabte a la Nova Creu Alta. Del món de la política, institucions, oci, penyes… La il·lusió i optimisme són màximes abans del duel des de fora.

Il·lusió i optimisme des de fora.

El qüestionari és el següent:

1) Quines sensacions teniu abans de la ‘final’? 2) Penseu que s’omplirà la Nova Creu Alta i quin efecte tindrà? 3) On veureu el partit i pronòstic.

Pep Ambrós, actor

1- Mai hauria imaginat aquest final de lliga fa uns mesos. Hem passat de patir per la permanència a lluitar per un play-off. Ho hem de viure amb il·lusió i moltes ganes i màxim agraïment al cos tècnic i jugadors.

2- Penso que és un avantatge. Cal una NCA a rebentar que faci força. La ciutat s’ha de bolcar, no hi ha excusa.

3- Com sempre, amb la meva gent al camp. Guanyarem i dic un 3-1.

Joan Carles Grau, secretari Gremi Fabricants

1- No podem deixar escapar una oportunitat que fa tres mesos semblava impossible. La clau es anar-hi al màxim i no caure en la precipitació.

2- Té els seus pros i contres, però crec que l’Algesires preferiria jugar a casa. Espero una gran entrada.

3- Ho viuré a l’Estadi amb els socis habituals de cada jornada i molt concentrats i confiats en nosaltres mateixos. Patirem: 1-0.

Marta Morell, tinenta d’alcaldessa

1- Confio plenament en els nostres jugadors i cos tècnic. Estic convençuda que viurem una gran jornada a l’Estadi.

2- Prefereixo clarament jugar a casa. L’equip necessita la gent de la ciutat.

3- Contra el Cornellà vaig compartir graderia amb la família, però aquest dissabte crec que he de ser a la llotja fent costat a la junta directiva. 2-0.

Toni Padilla, periodista

Positives. Fa uns mesos hauria signat arribar a la darrera jornada amb aquest escenari. És el nostre partit de play-off a casa.

2- Crec que l’afició ajudarà si el partit es complica i espero una d’aquelles entrades que recordes anys després.

3- Si la feina m’ho permet, al meu lloc de sempre amb amics. Triomf per 2-1.

Jaume Bercial, director gerent de la Cambra de Comerç

Tinc les mateixes sensacions positives que el 2020 a la final de Marbella.

2- Jugar a casa i amb comunió amb la teva gent és un plus que sempre t’esperona i ajuda a superar les adversitats. Espero poder utilitzar el tòpic de ‘ple fins a la bandera’.

3- He tingut la sort de ser convidat a la Llotja i viuré el partit acompanyat del meu fill. Espero viure una tarda inoblidable, cap a Galícia. Victòria.

Pedro Capó, exjugador i capità del CE Sabadell

L’equip ve de guanyar els últims 4 partits a casa i això em fa ser optimista.

2- Millor tenir 7.000 persones a favor que en contra. Crec que es veurà la NCA com fa temps que no es veu. L’afició està il·lusionada i això es transmet.

3- No el podré seguir en directe perquè amb l’Eldense ens jugarem l’ascens a Primera RFEF. Però quan acabi el meu partit el primer que faré serà consultar el resultat. El Sabadell jugarà el play-off.

Marta Farrés, alcaldessa

1- Il·lusió màxima. Soc molt optimista i el Sabadell ha demostrat molta empenta en tots els partits i ho lluitarà amb totes les forces.

2- Jugar a casa sempre és bo i la Nova Creu Alta aportarà energia positiva des de la graderia a l’equip. Segur que l’afició respondrà.

3- Seré a l’Estadi per donar suport i estic convençuda de la victòria i de jugar el play-off.

Josep Milà, economista i sociòleg

Tinc sensacions positives malgrat la pressió i respecte pel rival: no serà fàcil, però acabarà bé.

2- El fet de jugar a casa crea una certa pressió, però l’equip ha de tindre prou maduresa per saber-la gestionar sense precipitar-se. Amb l’Estadi ple es crearà un ambient molt positiu i l’afició serà el jugador número dotze.

3- Ho seguiré amb la família des de casa. Espero un 2-0 final.

Lluís Matas, Portaveu Junt per Sabadell

Incertes, l’esport sempre té una part molt emocional i circumstàncies imprevistes.

2- Serà positiu i motivant, però també una mica estressant si no ho sabem gestionar. Crec que la NCA estarà plena, amb un ambient de jornada històrica. La gent ha de tenir paciència, animar i no defallir fins al darrer minut.

3- Ho viuré a la Llotja i espero una victòria per 2-1.

Joan Barberà, periodista

1- Confiança màxima en el Sabadell. Guanyarem i serem al play-off.

2- Últimament el Sabadell és un equip molt fiable i jugar a casa és un avantatge. Tothom voldria estar en la nostra situació i jugar com a local. Hi haurà la millor entrada de la temporada. Hem de sortir i gaudir.

3- El veuré a l’Estadi amb els meus fills, que tenen unes ganes boges. Farem tres goles: 3-0 o 3-1.

Gabriel Fernàndez, Portaveu d’ERC

1- Les millors perquè som on tots volíem al començament de temporada: depenent de nosaltres per jugar el play-off.

2- Jugar a casa és la millor situació, amb l’afició com a jugador número 12. La Nova Creu Alta estarà a l’altura, plena: n’estic segur. La força de la ciutat es farà sentir.

3- Hi seré amb companys del nostre grup, socis i aficionats. Resultat: 2-1.

Adrián Hernández, Portaveu Ciutadans

1- Molt esperançat. Per a mi la temporada amb Munitis ha estat molt bona i tindrà el meu reconeixement. Si gestionem bé la pressió guanyarem.

2- Serà la millor entrada de la temporada i la comunió equip-afició serà clau.

3- Encara no he decidit si amb el carnet a la graderia o la Llotja. 2-1.

Antonio Moreno, president Penya Sabadell

1- La segona volta ha estat per emmarcar, però el desenllaç sempre és incert.

2- La Nova Creu Alta estarà gairebé plena, estic convençut, i és un camp que fa respecte. Serà una gran motivació pels jugadors.

3- A les graderies amb la família i amics. Patirem: 2-1.

Ainoa Torrella, Penya arlequinada The Blue Girls

1- Són bones i el desig seria poder viure el play-off amb tota l’afició.

2- Jugar a casa és sempre un avantatge. Espero la millor assistència de la temporada. L’empenta de la gent és molt important.

3- Al Gol Nord amb tota la meva família i amics. Només penso a guanyar.

Diego Larrubia, Penya la Plana

1- Les sensacions són que és el partit que estem esperant tot l’any. Munitis ens ha fet somiar amb una gran escalada i arribar a aquesta última jornada depenent de nosaltres és un gran èxit.

2- Jugar a la NCA és un valor afegit i espero que sigui la de les grans ocasions, fregant el ple, com fa onze anys contra l’Eibar.

3- Ho viuré al nostre lloc a Lateral, amb familiars i amics de la penya. 3-1.

Axel Torres, periodista

1) Tensió, com sempre abans d’un partit tan important. Però una tensió positiva i amb menys agonia que la que pensàvem que podíem viure fa uns quants mesos. L’equip està amb molta confiança tot i la derrota de Linares i això és molt important.

2) L’equip ja ha tret endavant els darrers partits a la Creu Alta amb l’obligació de guanyar. Crec que ara mateix s’hi sent fort, i la remuntada contra el Cornellà n’és el millor exemple. La Creu Alta és un camp molt especial que sap empènyer en els moments decisius.

3) M’encantaria que s’omplís. És difícil, tenim un camp molt gran. Però espero una molt bona entrada. La ciutat acostuma a respondre en aquestes ocasions decisives a final de temporada i sol venir més gent que de costum. Ja als últims partits s’estaven superant els registres. Encara no sé com la viuré per qüestions professionals. Hi ha una final de Champions que em pot impedir anar a l’Estadi, i si és així em farà molta ràbia.

Mar Molina, regidora d’Urbanisme

1- Bones sensacions. Amb moltes ganes que arribi ja el partit. Amb la segona volta que estem fent tenim moltes opcions.

2- Sempre és millor jugar aquests partits a casa. Més pressió pels rivals, pels arbitres… I amb l´afició al costat. La Nova Creu Alta estarà plena segur amb un gran ambient i animant a tope. Tindré a gairebé a tota la família al camp i jo també hi seré.

3) Molt important mantenir la porteria a zero. D’aquesta manera sempre tindrem opcions de guanyar i això donaria seguretat. Confio amb un 1 a 0.

Santi Valls, regidor ECR

1- Tinc molt bones sensacions, crec que tenim un equip que sap jugar contra els grans equips i l’Algesires ha demostrat que un gran equip. Ara reconec que estic neguitós des de dilluns i vull que arribi ja dissabte a les 18.30. Som el Sabadell, patirem fins al final, però amb Munitis vaig als partits amb molta confiança que competirem.

2) Jugar al temple és un avantatge, per tant, és positiu. Recordo contra el Cornellà, amb un mal partit l’afició els vàrem empentar per remuntar el partit. No tinc cap dubte que ho farem des del primer segon. En la balança són moltes més les coses positives de jugar al temple que no pas fer-ho fora, pensem sinó en l’Algesires si no voldria fer el partit a casa.

3) Això espero, no és gens fàcil, però seria molt bonic. Perquè són imatges que no se solen veure al temple, i que com arlequinat et queden marcades en la memòria, d’aquestes imatges recordo amb molta estima el partit contra l’Atletico madrilenyo quan vam pujar a primera, contra el Madrid a la copa, amb l’Osasuna el dia que ens van fer repetir el partit o el darrer contra l’Eibar. Per tant, pels aficionats més joves crec que és bo que visquin el temple a vessar perquè és màgic. Aniré al temple evidentment, aquest cop en comptes del gol nord amb la meva família, veure’m a la llotja com a regidors amb el company Gabriel Fernàndez.

Javi López (Trempera Arlequinada)

1. Les sensacións que tinc son molt bones.

2. El fet de poder jugar aquest partit davant de l’afició, com a local, és una cosa molt positiva. No crec que hi hagi pressió.

3. Ho viurem en el camp amb “els de sempre” donant tot el suport. 3-1.

Jordi Casals – Penya @rlekinats.com

1) Tot i ser últim partit de lliga regular, el percebo com a playoff a partit únic. Estem a tres victòries de pujar. I aquest partit n’és el primer de tres. Les sensacions és de màxima il·lusió amb bons presagis.

2) Jugar a casa ha de ser un avantatge per l’equip. Davant una afició que estarà al 200% amb 11 titular des de l’escalfament. Hem d’estar units en tot moment i l’afició em de ser clau determinant per endur-nos l’objectiu de la classificació. Si ens posem amb un marcador en contra, encara haurem d’animar més i remar tots plegats. Segur que traurem un resultat positiu!

3) No tinc cap dubte que l’estadi estarà ple com a les grans ocasions. Es perceb amb les converses del dia a dia. Gent no habitual a la Nova Creu Alta pregunta per entrades i per l’equip. Entre tots em d’involucrar aquesta gent perquè no només vinguin aquest partit. Jo malauradament estaré fora per motius laborals i no podré seguir el partit, ni tan sols a través de Radio Sabadell, xarxes o xat de la Penya @rlekinats.com. M’hauré de conformar en saber el resultat ja entrada la nit. Però tinc tota confiança que aconseguirem l’objectiu.

Salvador Saumoy – President penya La Ceba

1) Simple. Si guanyem, fem la promoció.

2) Jugar a casa es un gran avantatge, per la gent i l’ambient.

3) Sí. Serà un dels millors dies de la temporada. No estic en condicions d’anar (a la NCA) i ho veuré a casa amb la dona. Pronòstic pot ser 1-0 a favor del Sabadell.