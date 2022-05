Sabadell-Algesires, la final definitiva pel ‘play-off’

Duel decisiu. Sabadell i Algesires juguen aquest dissabte (18.30 h) la final definitiva pel play-off en una última jornada de màxima tensió. Explicava aquesta setmana el migcampista arlequinat Sergio Aguza que aquesta temporada han jugat moltes finals. A la primera volta eren finals per sortir del pou negre que va fer témer per la permanència. Es va viure amb angoixa i va costar moltes jornades sortir de la zona de descens. Després, arribaria la històrica remuntada i l’equip s’ha acostumat a jugar finals per acostar-se a un objectiu que, de fet, estava en lloc preferent en el full de ruta d’aquest curs: el play-off.

Gairebé sense marge d’error, el Sabadell de Munitis ha escalat posicions com un coet en una segona volta espectacular i s’ha guanyat el dret a dependre d’ell mateix en l’última jornada per tenir opció de retornar al futbol professional a Galícia. Aquest dissabte arriba la final definitiva en un duel directe contra un Algesires també amb opcions. Un cara o creu. Un tot o res.

Matemàtiques a favor

És evident que les matemàtiques afavoreixen al conjunt arlequinat, que parteix en el global de combinacions amb un 63% de possibilitats de fer el play-off. La victòria permet tancar les calculadores i situaria el Sabadell a terres gallegues com a quart classificat: s’enfrontaria a les semifinals amb el Racing de Ferrol, tercer de l’altre grup. L’empat també ofereix un elevat nombre de combinacions positives, però significa jugar amb foc i obliga a estar pendents d’altres escenaris. Caldrien almenys dues ensopegades dels tres rivals directes (Nàstic, Linares i At. Balears) que juguen fora. En aquest cas, l’Algesires quedaria descartat després que el Jutge Únic de Competició desestimés el seu recurs per presumpta alineació indeguda del RM Castilla la passada jornada.

Fins i tot amb una derrota seria factible el play-off, però llavors ja hauríem de parlar d’una autèntica carambola, molt més complicada. Serà una tarda de tensió i com es deia abans, de transistors. Ara més aviat d’aplicacions i missatges. El que passi sobre la gespa de la Nova Creu Alta -per cert, amb zones que ofereixen un estat bastant preocupant- és el més important, però també caldrà mirar de reüll les notícies que arribin des d’Alcoi, Sevilla i San Fernando.

Fregant el ple

L’expectació ha anat creixent de manera frenètica durant la setmana. A Tribuna alta ja s’han exhaurit les entrades per al públic i a Lateral en queden menys d’un centenar. Se superarà la xifra de cinc mil localitats venudes i a les hores prèvies pot augmentar entre les oficines (matí) i taquilles (abans del partit). Si els socis -més de 5.000 oficialment- no fallen, la Nova Creu Alta fregarà el ple absolut, una circumstància que no es produia des del Sabadell-Eibar de la temporada 10/11.

La ‘normalitat’ de Munitis

Pedro Munitis va arribar a Sabadell ara fa sis mesos, amb un Centre d’Esports Sabadell ferit de mort, que no trobava la tecla per alçar el vol, a dos punts de la permanència, i amb el difícil repte de fer ressuscitar un equip que deambulava perillosament cap a la Segona RFEF. Avui, després de vint-i-quatre partits de lliga, Munitis pot classificar el CE Sabadell per disputar el play-off: “No sé mentir. Quan vaig arribar no hi pensava, la veritat. Soc una persona que em poso metes curtes, properes. Hem passat per moments on estava molt lluny, en places de descens, i ara ens hi hem vist a dins. Lluitarem per aconseguir aquest play-off”, diu el tècnic arlequinat.

Fidel al seu discurs que l’ha dut a ser el quart millor equip del grup 2 de la Primera RFEF, Munitis no vol desviar-se ni un mil·límetre de la fórmula que tan bé li ha anat des que va asseure’s a la banqueta per dirigir l’equip en aquell llunyà 27 de novembre davant l’Andorra: “Estem jugant partits molt importants des de la nostra arribada, amb finals rere finals. Ara, gràcies a Déu, la vida ens ha donat una segona oportunitat per lluitar per una cosa molt bonica. Anirem a mort”, assegura.

Però aquesta tarda, a la Nova Creu Alta, Munitis haurà de gestionar les emocions dels seus jugadors i dels milers de sabadellencs que donaran suport a l’equip en el partit més important de la temporada: “Els jugadors saben que hi haurà molta gent al camp i que estan a mort amb nosaltres. I no només per guanyar, sinó per l’entrega i la rebel·lia en situacions adverses i per ser un equip valent, que sempre vol guanyar. I aquesta és l’única exigència per part seva”, ha comentat fent una picada d’ullet als arlequinats, intuint que hi haurà molts partits, no només a la Nova Creu Alta.

Caballo tindrà l’última paraula

De cara al transcendental duel, Munitis té la sensible baixa de Joseba Muguruza, però no descarta poder comptar amb Diego Caballo, qui podria forçar per ser a l’onze titular: “Tinc total confiança amb el jugador que li toqui participar. Buscarem una solució i al que entri donarà un nivell molt alt”, va defensar amb contundència.

Però la realitat és que Muguruza i Caballo tenen una gran transcendència en el joc ofensiu –vuit assistències entre ambdós laterals– i el CE Sabadell no té recanvis de garanties. Gassama, Óscar Rubio i Dani Sánchez, les opcions per suplir els laterals.

Els partits claus

Sabadell – Algesires

Alcoià – Gimnàstic

Sevilla At. – Linares

San Fernando – At. Balears

La calculadora

En cas de victòria

100% de possibilitats

El Sabadell accedeix al play-off com a quart classificat.

En cas d’empat

74,07% de possibilitats

Necessita:

1 – Que no guanyin Nàstic i Linares.

2 – Que no guanyin Nástic i

At. Balears.

2 – Que no guanyin Linares i

At. Balears.

En cas de derrota

14,81% de possibilitats

Necessita:

1 – Que perdin Nàstic, Linares i At.

Balears.

2 – Derrota del Nàstic i que no

guanyin Linares i At. Balears.