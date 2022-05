La internacionalització dona un seguit de beneficis que permeten a les empreses escalar el seu creixement. Expandir-se suposa diversificar el negoci (i, per tant, disminuir els riscos), guanyar prestigi i reconeixement, impulsar la competitivitat, reduir els costos i augmentar el valor de la companyia, entre molts altres aspectes.

La Cambra de Comerç de Sabadell disposa d’un servei d’assessorament en comerç internacional a través del qual donen suport a totes aquelles empreses de la ciutat i de la demarcació de l’entitat econòmica que estan en procés d’exportar més enllà de l’Estat o bé que ja ho han fet, però volen explorar nous mercats. Els professionals especialitzats de la Cambra assessoraran les companyies en qualsevol qüestió operativa, administrativa, fiscal i contractual.

“Amb l’assessorament en comerç internacional atenem tots els dubtes que se li plantegen a les empreses que just decideixen internacionalitzar-se i també a les empreses ja internacionalitzades, que, per exemple, volen saber com funcionen noves normatives i altres possibles futurs mercats. El nostre servei és constant, és a dir, fem un llarg seguiment de les companyies que assessorem. Qualsevol empresa, tingui la grandària que tingui, hi pot accedir”, explica la cap del programa d’assessorament en comerç internacional de la Cambra de Sabadell, Laura Rodríguez.

Dit això, es calcula que a Sabadell i als seus voltants hi ha almenys 2.000 empreses exportadores i un nombre molt semblant d’importadores. “La ciutat aposta per la internacionalització, però encara hi ha companyies que no han fet el pas. Nosaltres els recomanem que ho facin i que utilitzin el nostre servei. El feedback que hem rebut de les empreses assessorades és molt bo. De fet, mantenim el contacte amb pràcticament la totalitat d’elles”, apunta Rodríguez.

Així mateix, la Cambra també fa formacions a través de cursos oberts a totes les empreses o bé fan formacions específiques per aquelles companyies que ho requereixin. Això sí, sempre amb temes sobre comerç internacional sobre la taula. En els cursos oberts se solen tractar temes com la contractació internacional, la inversió a l’exterior, la fiscalitat internacional, així com les reclamacions extrajudicials, judicials i d’arbitratge, entre d’altres.

D’altra banda, també s’expliquen quins són els requisits per exportar a un país, ja que cadascun té les seves particularitats legals i administratives; també es dona informacions bàsiques sobre comerç exterior, com ara les assegurances internacionals, els cobraments i pagaments, el control de canvis o els ajuts a la internacionalització de l’empresa.

La Covid, pal a les rodes

L’arribada de la Covid-19, el març de 2020, va suposar un pal a les rodes per a totes aquelles empreses que exportaven fora dels seus respectius països. Les companyies exportadores de Sabadell també van notar la reducció de les transaccions, ja que el comerç internacional es va veure fortament afectat. No obstant això, a mesura que es van anar obrint fronteres i el virus va començar a recular, les exportacions van tornar al lloc on estaven. I no només, això, sinó que han augmentat. En l’actualitat, segons dades del Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme, les exportacions catalanes han pujat un 14%, fins als 21.873 milions d’euros. En comparació amb el 2019, abans de la pandèmia, l’increment ha estat d’un 21,7%.

Ara, però, el principal problema se centra en la guerra d’Ucraïna i en l’increment global de preus, així com el problema de subministrament de mercaderies. Així i tot, la previsió és que el comerç internacional continuï sent una pota molt important de bona part de les empreses de Sabadell i dels seus voltants.

En definitiva, la cap del programa d’assessoria en comerç internacional, Laura Rodríguez, assenyala que els beneficis de la internacionalització superen amb escreix les mancances i que, per tant, si les empreses volen créixer més de pressa, han d’apostar per les exportacions.