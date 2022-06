Sabadell amplia els espais de memòria històrica

Sabadell continua ampliant la xarxa d’espais de memòria històrica de la ciutat. Aquest dimecres es van senyalitzar dos nous punts a la ciutat –escola d’adults de Can Rull i el carrer de Gràcia–, emmarcats en el Pla engegat per l’Ajuntament de Sabadell de Memòria Democràtica 2022-2026.

“És molt important aquesta tasca de difusió i de transmissió per preservar els valors democràtics que ens ajuden en la lluita contra el feixisme que campa pels nostres carrers i les nostres places”, ha defensat la Consellera de Justicia, la sabadellenca Lourdes Ciuró, durant l’acte, qui en la mateixa línia ha assegurat que jornades com aquestes son “interessants, gratificants i constructives pel vessant pedagògic”.

L’escola d’Adults de Can Rull, el primer espai de memòria històrica del barri, segons ha explicat la tinenta d’alcaldessa Marta Morell, va inaugurar-se en el curs 1934-1935, un any i escaig abans, el 5 de març del 1933, l’aleshores president Francesc Macià hi col·loqués la primera pedra: “És un dia de celebració de memòria republicana. Un centre de memòria que avui dia encara compleix un paper educatiu, social i comunitari, que recull molta d’aquesta herència i valors”, ha explicat el tècnic del Museu d’Història de Sabadell, Genís Ribé.

Un centre educatiu, la primera escola pública mixta de la ciutat, que va néixer davant gràcies a la insistència i a la feina desinteressada del sabadellenc Jaume Òssul i Crusafont, president de la Comissió Pro Escola de Can Rull: “Juntament amb altres veïns d’aquesta ciutat-jardí naixent van voler bastir aquesta escola, que va permetre a infants del barri, de Serra d’en Camaró i de cases de pagès del Rodal anar a escola”, ha afegit Ribé.

A continuació, la jornada s’ha traslladat a l’actual carrer de Gràcia per inaugurar el segon espai d’enguany: “Hem d’instaurar espais que ens relliguen, que serveixen per posar l’èmfasi a tots aquells elements de patrimoni intangible de sentiment, que ens permeten recordar el què no ha de tornar a passar”, ha avisat Ciuró.

Círcol i la Comissaria

Durant la jornada d’aquest dimecres, la tinenta d’alcaldessa Marta Morell ha avançat quins seran els dos pròxims nous espais que s’afegiran a la xarxa d’espais de memòria democràtica a partir de l’any vinent: “Serà l’antiga seu del Círcol Republicà Federal, l’actual espai de l’Orquestra Simfònica del Vallès i l’antiga Comissaria de la Policia, a la Rambla. Un espai de repressió en diversos sentits, també l’institucional”, ha explicat.