Maica García, reina de Sabadell per quarta vegada

La capitana de l’Astralpool Club Natació Sabadell, la sabadellenca Maica García ha estat escollida millor esportista de la ciutat, per davant del jugador d’handbol Aleix Gómez i la waterpolista Judith Forca, respectivament, segons ha decidit el jurat de la Festa de l’Esport de Sabadell, agafant el relleu de la seva companya d’equip Laura Ester.

La medalla de plata obtinguda en els darrers Jocs Olímpics de Tòquio, i els títols nacional de la lliga de la Divisió d’Honor de waterpolo i la copa de la Reina, han acabat sent decisius per decantar la balança a favor de Garcia: “El primer que vull fer és felicitar als finalistes, que de ben segur que jurat no ho ha tingut gerns fàcil. Aquí a Sabadell tenim molt esport. Aquest guardó, el quart, té més valor. Ja han passat deu anys del primer que vaig aconseguir, i el que hem assolit com a equip, en la darrera dècada, no és gens fàcil. Gràcies al CN Sabadell per ajudar-me a complir els meus somnis de jugar a waterpolo. Estic molt orgullosa de pertànyer-hi”, ha assegurat.

Amb aquest nou guardó, el quart d’una de les millors jugadores en la seva posició de boia, Maica Garcia entra al selecte grup dels esportistes sabadellencs amb més premis, igualant a Josep Molins, Santiago Esteva, Carme Valero, Elisabet Delgado, tots ells aconseguits durant el passat segle XX.

En el capítol d’entitats, el Cercle Sabadellès 1856 ha estat el millor club del passat 2021, després d’arribar a les semifinals del campionat d’Espanya en categoria femenina, agafant el testimoni del Centre d’Esports Sabadell. En paraules del president de l’entitat Joan Carles Riba ha assegurat que “aquest guardó és compartit amb l’anterior president, el Jordi Andreu. Nosaltres hi posem molta passió i moltes ganes. Som un club familiar, esportiu i social amb 4.300 socis. Som de Sabadell i ens sentim de Sabadell”.

“La vida social torna a bullir”

Abans de cloure l’acte de la 68a Festa de l’Esport de Sabadell, ha estat el torn de la regidora d’esports Laura Reyes qui ha volgut felicitar “a tots i cadascú de vosaltres per ser dignes mereixedors d’aquest reconeixement”, fent al·lusió als finalistes com a millor esportista de la ciutat. Així mateix, ha volgut felicitar a la guanyadora Maica Garcia afirmant que “ets una gran persona, referent en el món del waterpolo que ens orgulleix que ens representis allà on vas”. En la mateixa línia ha destacat l’elenc de finalistes del CN Sabadell defensant que “feu una gran tasca social, portant el nom de Sabadell arreu del món”.

Finalment, ha valorat la reconstrucció de la pista d’Atletisme, donant gràcies al CSD i la Diputació i ha animat a esportistes i entitats “a continuar aconseguint èxits esportius fent de la nostra ciutat un exemple a seguir. La vida social torna a bullir gràcies a tots”.

Javi Gascón, premi al Memorial Joaquim Gorgori

Entre els diversos premiats de la vetllada d’aquest divendres al Teatre Principal, s’ha volgut reconèixer amb el Memorial Joaquim Gorgori al periodista sabadellenc Javi Gascón, qui ha recollit a mans del darrer guanyador, el fotògraf del Diari de Sabadell Lluís Franco.