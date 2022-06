El Gran Germán, al nou ‘reality’ en català de 8TV

El presentador de televisió i showman sabadellenc Germán Ramírez, més conegut com el Gran Germán, serà un dels protagonistes del nou programa estival de 8TV, anomenat Catalunya Expreshhh. Es tracta del primer reality en català, amb el qual la cadena privada intentarà cridar l’atenció dels fans de Supervivientes o Gran Hermano, programa en què, curiosament, el Gran Germán va participar.

A Catalunya Expreshhh el sabadellenc serà un dels dos concursants. Estarà acompanyat de la cantant catalana Rebeca Pous, qui també ha participat a realities com ara Supervivientes, La casa fuerte o Aventura en África. Tots dos tindran la missió de conviure en una autocaravana amb només 8 euros al dia. La notícia sobre el nou programa de telerealitat de 8TV la va donar el programa de la cadena El Circ, presentat per Frank Blanco. “Serà el primer reality que farem en una televisió en català. Encara l’estem acabant de preparar, però la idea és que s’estreni durant els mesos d’estiu”, va dir Blanco.

👥 Els nostres concursants del nou reality ‘Catalunya Expreshhh’ seran en @GermanOficial i la @RebecaMusic_SV! ➡️ Hauran de conviure en una caravana amb només una muda pic.twitter.com/1Piuz7rdJW — EL CIRC (@elcirc8tv) June 9, 2022

Gravació de 24 hores

Catalunya Expreshh s’ha començat a gravar aquesta setmana. La gravació serà de 24 hores, tot i que el programa tindrà capítols diaris de 30 minuts durant el mes de juliol. Encara no hi ha data oficial d’estrena i també es desconeix la posició que ocuparà a la graella de programes. Tot dependrà de la reestructuració de la programació que farà 8TV en aquest període estiuenc. Dit això, darrere les càmeres, estarà dirigint el programa Adán Bonet, qui compta amb una àmplia trajectòria en la direcció de programes de telerealitat com Entre Ovejas i Operación Triunfo (TVE).

El plató serà una autocaravana, que comptarà amb els elements imprescindibles per poder-hi viure durant uns dies. Per tant, pràcticament la totalitat de la trama del programa tindrà lloc a dins del vehicle, encara que també es preveu que hi hagi gravació en exteriors. El Gran Germán i Rebeca Pous recorreran tot el territori català mentre superen una sèrie de proves, que encara estan per definir. Els dos concursants hauran de subsistir amb només 8 euros al dia i només podran agafar una muda de recanvi. Per tant, hauran d’espavilar-se per aconseguir menjar i roba neta. A més, no podran tenir mòbil, és a dir, hauran de guiar-se amb un mapa físic. El que sí que podran dur és un necesser amb productes de primera necessitat (raspall i pasta de dents, desodorant, mascaretes, xampú i sabó pel cos, entre d’altres) i medicaments per si els hi són necessaris en un determinat moment del programa.

El Gran Germán torna a la ‘tele’

“Estem a punt”. Són paraules del Gran Germán al Diari de Sabadell. El sabadellenc i Rebeca Pous ja han començat aquesta setmana les primeres gravacions de Catalunya Expreshhh i, per tant, no podran utilitzar el mòbil per comunicar-se amb ningú el temps que duri el programa.

El Gran Germán no és el primer cop que surt a la televisió. De fet, el seu punt àlgid va arribar quan va ser concursant de Gran Hermano el 2008, en la seva desena edició, tot i que va ser expulsat del programa. Més tard, el sabadellenc va ser tronista a Mujeres y Hombres y Viceversa, on va acabar protagonitzant una boda en directe. En l’actualitat, és col·laborador del programa matinal de Ràdio Flaixbac, El matí i la mare que el va parir, entre altres programes de ràdio i televisió. El Gran Germán és especialista a crear cançons paròdiques per després interpretar-les ell mateix.