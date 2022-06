Stern Motor dona la benvinguda al nou EQE

Stern Motor, Stern Motor, concessionari oficial Mercedes Benz-Smart, del grup Movento, va presentar, el passat dijous al vespre, a Can Viver de Torrebonica, el nou model EQE, la nova berlina 100% elèctrica de la marca.

L’espai escollit, a l’alçada de la nova joia, va congregar a dos-cents clients de Stern Motor, que van poder conèixer de primera mà els secrets que amaga aquesta nova màquina de 292 CV de potència que concentra en poc menys de 5 metres de longitud els trets distintius de la marca alemanya. Així mateix, a la zona enjardinada de la masia s’hi van exposar altres vehicles, de la mateixa gamma electrificada, com l’EQA o l’EQB.

Entre els dos-cents convidats a la presentació del nou EQE, va assistir-hiel director general de Movento diversificació, Santi Colomer; representants de Mercedes Benz-Smart España, Daniel Rodríguez, Xerxes Kleinschrot i Víctor Vaquero; el gerent de Stern Motor Joaquim Badia; els periodistes Sebastià Roca, Llucià Ferrer, Laia Ferrer i el cantant Joan Dausà, entre altres personalitats presents a Torrebonica.

Emmarcat en un nou Stern de Nit, la vetllada va comptar amb un concert del cantant Joan Dausà, a la capella de Can Viver, i amb un espectacle de llum i color: “Volíem fer un espectacle diferent i exclusiu, com l’EQE. Els Stern de Nit neixen amb l’objectiu d’invertir amb els nostres clients i retornar allò que ens donen. Volem crear experiències úniques i exclusives, com els nostres clients”, va assegurar el gerent de Stern Motor, Joaquim Badia.

En la mateixa línia i preguntat per al periodista Llucià Ferrer, sobre si el futur serà 100% elèctric, Badia va detallar alguns dels plans de futur de Mercedes Benz a curt i mitjà termini: “No ens queda més remei. Tenim una obligació amb el medi ambient i la marca també la té. L’any 2025, la meitat de la flota serà elèctrica i l’any 2030 el 100%”.

Més de 700 quilòmetres

Un cop finalitzat el concert i l’espectacle de llum i color, la Product Expert del concessionari Stern Motor, Sílvia Muñoz va compartir amb els presents alguns dels secrets del nou EQE: “És la nova berlina elèctrica de Mercedes Benz, que reuneix elegància, disseny, potència, confort i exclusivitat, i 648 km d’autonomia en un terreny mixt”.

Per la seva part, Badia va assegurar que “al seu dia tothom només parlava de Tesla. I ara estem davant d’un vehicle que pot fer 750 quilòmetres per ciutat”.

Abans de cloure l’acte de presentació del nou EQE es va servir un sopar a peu dret, tot amenitzat amb un discjòquei.

Dausà ‘regala’ un ‘bon tast’ de cançons als clients de Mercedes-Benz

La vetllada per donar la benvinguda al nou Mercedes-Benz EQE no podia tenir un millor començament, amb l’actuació del cantant i membre de la família de Stern Motor, Joan Dausà. En un escenari privilegiat, a l’interior de la capella de Can Viver de Torrebonica, els dos-cents convidats van ser testimonis d’un concert exclusiu d’un dels cantans de moda del panorama català. El periodista, locutor de ràdio i presentació de televisió, Llucià Ferrer va ser el mestre de cerimònies, abans de cedir tot el protagonisme a Dausà, qui tot i l’atapeïda agenda, va voler compartir amb els clients de la marca alguns seus temes més coneguts.

Amb l’acompanyament del piano, temes com Una altra manera de viure, hit que va acompanyar l’anunci d’Estrella Damm l’any 2019, i Ho tenim tot, van ser les primeres en aixecar els primers aplaudiments, per després donar pas a Truca’m. Una cançó que Dausà va voler dedicar “ a tota la família Stern Motor i en especial al Quim -Badia-”.

A continuació, i després de cantar Diria que eres tu, del disc Ara som Gegants arribaria el darrer tema publicat per Dausà. Un Queda’t Així, diferent, especial, sense la rumba que la caracteritza, però amb el piano.

S’arribava al tram final del “petit concert”, tal com el va anomenar el mateix Joan Dausà, però encara quedaven els plats forts: de manera successiva, i després de compartir una bona estona amb els presents recordant la caiguda a Sant Joan Despí, amb el tema Caure No Feia Mal, Dausà ‘regalaria’ tres dels grans hits com, Jo Mai Mai, La Gran Eufòria i Tot Anirà Bé, per cloure el concert: “És una canço molt especial per al Quim, escrita abans de la pandèmia, que després veuria a molts racons amb l’arc de Sant Martí”, va explicar Dausà, entre els aplaudiments dels clients d’Stern Motor.

Quaranta minuts de bona música, en un ambient idíl·lic, que donarien pas a un espectacle de llum i color protagonitzat per dues artistes que despertarien els oh de sorpresa davant les diverses siluetes que successivament s’anaven mostrant sota la capella de Can Viver de Torrebonica.