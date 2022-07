Gerard Escoda farà tàndem amb Jaume Milà en el Sabadell 22/23

Ara sí, la maquinària del Sabadell 22/23 s’ha posat en marxa. L’elecció de Gerard Escoda, oficialitzada pel club a les últimes hores, com a director esportiu és el punt de partida del nou projecte arlequinat, marcat per una línia econòmica d’austeritat, però amb marge suficient per poder completar una plantilla prou competitiva.

Finalment, el serial del màxim responsable de l’àrea esportiva va acabar amb sorpresa. Després de la negativa de Pepe Delgado, el club es va decantar per l’opció del tapat, el nom que mai va sortir a les travesses. Gerard Escoda, de fet, va haver de rescindir el seu contracte amb el Lleida Esportiu -exercia també de director esportiu i d’operacions- abans d’acceptar l’oferta arlequinada.

No treballarà sol. També s’ha confirmat l’ascens de Jaume Milà -fins ara director del F. Base- com a secretari tècnic del primer equip. D’aquesta manera es mantenen les dues figures al capdavant de l’àrea esportiva, com va passar l’any passat, durant uns mesos, amb José Manzanera i Miguel de Hita. En aquest cas, Milà ho compaginarà amb la coordinació del filial i el juvenil i delegarà funcions en la resta de categories inferiors. El seu coneixement del F. Base català pot ser molt útil tenint en compte les limitacions econòmiques del pressupost.

Decidir l’entrenador

A la banqueta del Lleida Esportiu s’hi asseia Gabri Garcia i no és cap secret que apareix com el principal candidat a ser el nou entrenador arlequinat. Fins i tot, ja havia estat temptejat, com va avançar el Diari de Sabadell, per l’anterior secretari tècnic Miguel de Hita. De totes maneres, el club no es vol precipitar i valorarà altres candidats abans de prendre una decisió definitiva, que podria allargar-se encara uns dies. El tàndem Escoda-Gabri sembla el més probable, però hi ha un marge per la sorpresa.

La idea del club seria fer la presentació de director esportiu i tècnic de manera conjunta durant la pròxima setmana. Això sí, abans s’hauran de resoldre moltes incògnites, com l’inici de la pretemporada. S’havia establert el dilluns 18, però caldrà veure quants efectius té la plantilla en aquell moment. Es podria endarrerir uns dies dins de la mateixa setmana.

Caballo , adeu; fitxatge d’un porter juvenil

La feina s’acumularà per a Gerard Escoda i Jaume Milà. Ja han començat a perfilar detalls importants i els despatxos de la Nova Creu Alta trauran fum els pròxims dies. Primer, per esclarir els casos dels jugadors amb contracte en vigor. Després de la baixa de Kike Royo, també s’ha confirmat l’adeu de Diego Caballo. El lateral esquerre, que va acabar lesionat la temporada, tenia des de fa temps una oferta d’Austràlia i aquest podria ser el seu destí. Queden pendents els casos de César Morgado, Ramon Folch, Guillem Molina, Sergi Altimira -amb una clàusula de rescissió de 250.000 euros- i el golejador Jacobo González.

De manera paral·lela s’haurà de negociar amb els futbolistes que van acabar contracte i podrien interessar, amb Emilio i Aleix Coch com a deures urgents. I a partir d’aquí, l’operació-fitxatges. La primera incorporació serà la d’un porter, Aarón Alonso, amb destinació inicial pel juvenil arlequinat de Divisió d’Honor, cedit pel FC Barcelona. Tot apunta que farà la pretemporada amb el primer equip. Podria convertir-se en el tercer porter. Ara mateix, sense Emilio i Kike Royo, no en té cap.