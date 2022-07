El principal sospitós de l’assassinat d’Héctor Balmayor al centre de Sabadell el juny de 2019 s’ha negat a declarar davant del jutge, així com la dona que presumptament l’acompanyava la nit dels fets. El jutjat va reobrir a principis de juliol la investigació per l’apunyalament mortal de l’Héctor al carrer Gràcia, en ple centre de la ciutat, després que tres nous testimonis van poder identificar el principal sospitós dels fets a través de les imatges captades per una càmera de videovigilància i que els Mossos d’Esquadra van fer públiques. Es tracta d’un home pres a Lledoners per altres fets, a qui aquest dimecres s’ha traslladat als jutjats de Sabadell. Tant ell com la dona que l’hauria acompanyat no han declarat, però se’ls ha extret ADN.

El crim, el 29 de juny del 2019

Els fets van passar el 29 de juny de 2019 pels volts de les 4 de la matinada, quan l’Héctor es va desplaçar al lloc on en aquella època hi havia una entitat bancària. Les imatges de vigilància obtingudes mostren un home i una dona que haurien estat al lloc dels fets, i que un testimoni va permetre identificar.

“Hi havia unes imatges de l’entitat bancària, però l’escassa qualiat impedita determinar la identitat de les dues persones”, explica en declaracions a l’ACN Lluís Anglada, advocat de l’acusació. De les tres càmeres de l’entitat, només una funcionava, i amb una resolució que impedia identificar les faccions de les persones que hi apareixen.

Aquella nit, l’Héctor es trobava assegut davant de l’entitat bancària, i quan la parella va passar pel seu costat van intercanviar-hi unes paraules. Finalment, l’home li hauria etzibat una ganivetada que li va provocar ferides mortals.

La policia va aplicar tecnologia diversa per intentar millorar la imatge entegistrada, sense èxit, fet que va dur a l’arxivament del cas en no poder determinar qui era l’homicida fins que aquest mes de juliol les imatges es van tornar a emetre per televisió i van permetre que tres telespectadors aportessin informació sobre les dues persones.”Ara aquestes persones tenen qualificació de testimoni protegit”, detalla Anglada, que assegura que van reconèixer l’home i la dona per la seva gesticulació i manera de caminar. De fet, segons ha pogut saber l’ACN, almenys ella estaria empadronada en una casa ocupada situada en el mateix carrer on van passar els fets.

Sense declarar

L’agressor es troba actualment pres al Centre Penitenciari de Lledoners per com a mínim un robatori amb violència i lesions des del març del 2021. Aquest matí l’han traslladat als jutjats de Sabadell, on totes les parts estaven citades a les 9 hores.

“Se l’ha informat dels fets i s’ha acollit al dret de no declarar”, relata Anglada. No obstant, ell ha optat per formular-li les preguntes que tenia previst fer-li, una per una.

La dona no ha aparegut pels jutjats fins a mig matí. Igual que el principal sospitós, ha optat per no declarar.

No obstant, a tots dos se’ls han pres mostres d’ADN. Serviran per comparar-les amb uns gots que es van trobar el dia següent dels fets a la zona, i que han de permetre demostrar que, d’entrada, havien estat allà.