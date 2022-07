Més de tres anys després del fatídic assassinat del jove Héctor, al carrer de Gràcia el 29 de juny de 2019, el cas ha fet una passa de gegant per a resoldre’s. Tres testimonis han identificat “sense cap mena de dubtes” la parella que l’hauria apunyalat mortalment per després abandonar-lo, segons la interlocutòria a què ha accedit La Vanguardia.

Les tres persones que han aportat nova informació han adquirit la categoria de testimonis protegits amb l’objectiu de salvaguardar la seva identitat. Segons el citat mitjà, els presumptes assassins són dues persones que vivien a una casa ocupada prop del carrer Gràcia de Sabadell, on es va desencadenar el fatal succés.

El cas de l’Héctor havia quedat arxivat

Amb les noves pistes damunt la taula, el jutge d’instrucció número 3 de Sabadell va dictar aquest dilluns 4 de juliol la reobertura del cas, que havia quedat arxivat l’any 2019. A més, va ordenar la pràctica d’una prova d’ADN als dos sospitosos amb l’objectiu de comparar-la amb dos gots de plàstic que es van trobar prop de l’escena del crim.

L’home assenyalat com a suposat autor material del crim es troba des del març del 2021 en presó preventiva a Lledoners per un delicte amb violència i lesions.

Mossos d’Esquadra van difondre la gravació de les càmeres de videovigilància moments abans que rebés una punyalada a l’artèria femoral. La policia catalana seguia la pista de l’home i la dona que es veuen a la gravació.

Malgrat l’existència del document audiovisual, el crim va quedar sobresegut de manera provisional el passat mes de febrer del 2020 perquè no es va poder identificar l’autor material de l’apunyalament mortal. Així, la difusió de la gravació de les càmeres de videovigilància just abans de l’assassinat i la incorporació d’un nou sistema informàtic per traduir les imatges enregistrades no van ser suficients per identificar l’autor material i per evitar-ne l’arxivament provisional.

L’Héctor era un noi barceloní de 32 anys que treballava a les oficines del Banc Sabadell de la plaça de Catalunya. Un any després de la seva mort, la família va demanar que es fes justícia davant la possibilitat que el crim quedés en l’oblit. “Vull que l’autor del crim pagui pel que va fer, però això tampoc farà que torni”, reclamava l’Alberto, l’únic germà de l’Héctor, en conversa amb aquest diari.