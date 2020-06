Crim de l'Héctor: “Hi ha un assassí al carrer i una còmplice que calla”

Un any sense l’Héctor. I sense respostes sobre el seu crim. La matinada del 29 de juny del 2019, el seu cos va aparèixer sense vida al carrer de Gràcia. Tenia 32 anys, vivia a Barcelona, i era informàtic al Banc Sabadell. Era la nit de divendres a dissabte, i després de plegar del torn de tarda, va anar a fer una copa a un bar de l’Eix Macià. Va perdre l’últim tren i va decidir esperar-se davant d’una sucursal bancària.

L’atzar cruel va fer que es creués amb una parella, que el va començar a increpar. Sense cap justificació ni motiu aparent, l’home li va assestar una ganivetada. L’Héctor va morir en qüestió de minuts. Des d’aleshores, el crim segueix impune: no hi ha rastre de l’arma homicida ni testimonis, ni s’ha posat nom i cognoms a l’autor dels fets i a la seva còmplice. L’únic retrat d’ells són unes imatges de mala qualitat gravades des de l’exterior de la sucursal.

365 després del crim, la família demana que es faci justícia davant la possibilitat que el crim quedi en l’oblit. “Vull que l’autor del crim pagui pel que va fer, però això tampoc farà que torni”, reclama l’Alberto, l’únic germà de l’Héctor, que creu que a mesura que passa el temps, el crim és més difícil de resoldre. “Hi ha un assassí al carrer i una còmplice que calla”, lamenta la seva tieta, que explica que l’Héctor segueix en els pensaments de la família: “El tenim present cada dia i cada hora. Ho portem amb dignitat, però amb un dolor molt profund”, apunta. Els familiars han col·locat una pancarta i flors coincidint amb l’aniversari del crim després que en tot aquest temps, expliquen, hagin trobat a faltar un acte d’homenatge i el suport de l’Ajuntament.

Un amic de tota la vida, l’Askanas, explica que “no ho pot tancar” i que viu la falta de respostes amb frustració. “No puc no pensar-hi, especialment en les dates especials, com el seu aniversari”. El record de l’Héctor també segueix viu al Banc Sabadell. Com la família i els amics, els companys de feina el recorden com una persona molt treballadora, més aviat reservada i amb un tarannà dialogant. Tampoc s’han oblidat d’ell al bar que freqüentava i on va passar les darreres hores de vida, el Tiberius. El seu gerent, l’Àngel, només té bones paraules per a l’Héctor: “Era súper educat i un noi culte. M’havia recomanat llibres”. La cadira on seia després de llargues hores de feina segueix buida, i ni ho perdonen ni ho obliden.

Investigació truncada, cas arxivat

Els Mossos d’Esquadra segueixen darrere del crim. No obstant això, la dificultat per trobar l’arma de l’apunyalament i per identificar-ne l’autor material ha portat el cas a un carreró sense sortida. La falta d’una vinculació directa entre l’assassí i la víctima i d’una motivació aparent ha complicat encara més la investigació. El gener passat, el jutjat d’instrucció número 3 va sobreseure el cas provisionalment. I allà segueix: en un calaix, a l’espera de nous indicis.

Col·laboració ciutadana

Els Mossos d’Esquadra demanen ajuda per identificar l’autor del crim [fotografia inferior]. Si es disposa de qualsevol dada rellevant del crim, la ciutadania es pot posar en contacte amb la policia catalana a través del telèfon 667 08 97 66 i a través de correu electrònic a mossos.homicidisabadell@gencat.cat.

