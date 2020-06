Un any de l’assassinat al Centre: el cas de l’Héctor, arxivat

Aquest dilluns es compleix un any d’un assassinat que va sacsejar el centre de Sabadell. Es tracta del crim de l’Héctor, el jove que va ser assassinat al carrer de Gràcia el 29 de juny de 2019, un assassinat, sota la investigació dels Mossos d’Esquadra, que va quedar el passat mes de febrer sobresegut de manera provisional perquè no s’ha pogut identificar l’autor material de l’apunyalament mortal.

La policia catalana encara no ha tancat de manera oficial la investigació, però a dia d’avui no han pogut determinar encara qui va matar l’Héctor, un noi barceloní que treballava a les oficines del Banc Sabadell de la plaça de Catalunya, i que va aparèixer mort la matinada del 29 de juny del 2019 davant d’una sucursal bancària. La difusió de la gravació de les càmeres de videovigilància just abans del crim i la incorporació d’un nou sistema informàtic per traduir les imatges enregistrades no han estat suficients per caçar l’autor material i per evitar-ne l’arxivament provisional.

Una càmera sense funcionar

A banda de les dificultats per identificar l’autor, la gran complicació per trobar una sortida al cas ha estat el fet que no es trobés l’arma homicida –la navalla que l’autor del crim hauria utilitzat per apunyalar l’Héctor al bíceps femoral–. D’altra banda, com a novetat, el D.S. ha pogut saber que una de les càmeres de la sucursal bancària no funcionava i no captava imatges i l’altra tenia una resolució insuficient per distingir faccions. Unes complicacions afegides al cas.

L’arxivament provisional –fixat a l’article 641 de la Llei d’enjudiciament criminal– estableix que si no hi ha motius suficients per acusar una determinada persona com a autora o còmplice, en aquest cas el noi [el presumpte autor] i la noia que l’acompanya [la presumpta còmplice], es procedeix al sobreseïment. Això no vol dir que el delicte hagi prescrit ni tampoc que la policia catalana pugui reorientar la investigació si obté indicis futurament. “Això pot trigar anys. Amb els indicis que hi ha de moment, és complicat”, assenyalaven fonts coneixedores de la investigació.

La família de l’Héctor ha patit molt durant la investigació. La seva tieta va afirmar en una entrevista a aquest diari el passat octubre que la família “no pararia fins a enganxar els culpables” i li va fer una petició explícita a la noia que acompanyava aquella nit el presumpte autor material dels fets: “Li demano que vagi a la policia i que confessi. Està carregant amb el pes d’un crim que ella no va cometre”.

Van tornar enrere per increpar-lo

Instants després de les 4 h de la matinada del 29 de juny, un noi amb cabell curt fosc vestit amb una samarreta fosca i pantalons curts –acompanyat per una noia també de cabell morè amb un vestit negre curt i una bossa de mà– es van fixar en l’Héctor. En aquell moment, l’Héctor estava assegut just a la lleixa davant de la sucursal bancària del BBVA del carrer de Gràcia.

L’enregistrament de les càmeres de videovigilància van captar com ambdós van veure la víctima mortal i van passar de llarg. El noi i la noia es van tornar a apropar a ell i van intercanviar unes paraules en un principi sense una gran gesticulació. Aleshores el van increpar i finalment el noi li va assestar una única ganivetada que va resultar mortal. Ni la Policia Municipal ni els serveis d’emergències van poder reanimar-lo un cop al lloc dels fets.

