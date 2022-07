La Cambra de Comerç de Sabadell ha passat a formar part del programa Acelera Pyme, una iniciativa del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital que té com a objectiu impulsar la transformació digital de les petites i mitjanes empreses i dels treballadors autònoms i emprenedors.

De fet, l’entitat econòmica ha estat nomenada recentment com a Oficina Acelera Pyme, una distinció que l’acredita per assessorar de forma gratuïta a les pimes, autònoms i emprenedors de la seva demarcació en el seu pas cap a la digitalització. Red.es, que pertany a la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i que s’emmarca en el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025, és l’organisme que s’encarrega de fer funcionar la iniciativa, amb la col·laboració de la Cambra d’Espanya.

La xarxa d’Oficinas Acelera Pyme (OAPs) és el punt de trobada física i virtual per al suport de totes les pimes, autònoms i emprenedors del país. Al seu torn, realitzen labors de sensibilització sobre els avantatges i metodologies innovadores per a optimitzar el funcionament dels seus negocis, mitjançant la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per tal d’incrementar la seva competitivitat a curt, mitjà i llarg termini.

Múltiples serveis

Els serveis que proporciona la Cambra de Sabadell com a OAP són: servei d’atenció presencial i virtual, que inclou un assessorament i la resolució de consultes dels usuaris sobre els nous processos de transformació digital; jornades tècniques en les quals es tracten temes determinats, vinculats sempre amb la digitalització; tallers pràctics, relacionats amb la incorporació de les TIC en els processos productius i amb la implantació d’estratègia de màrqueting digital; serveis tecnològics i d’infraestructures; foment de les relacions entre agents de l’ecosistema; i informació sobre accés al finançament públic i privat, com ara les ajudes del nou programa Kit Digital, dotat amb un pressupost de més de tres milions d’euros.

La directora de l’Àrea de Serveis Empresarials i Consultoria de la Cambra de Sabadell, Ester Raventós, recomana a les empreses, autònoms i emprenedors de la demarcació participar en el programa Acelera Pyme i aprofitar aquests serveis que ofereix l’entitat econòmica com a OAP. “Podem ajudar a les pimes, autònoms i emprenedors a elaborar un pla estratègic per a la seva digitalització. L’únic pas que han de fer és posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu acelerapyme@cambrasabadell.org. Oferim un assessorament personalitzat i establim una línia a seguir, que sol ser diferent en cada cas”, remarca.

Així mateix, la directora de l’Àrea de Serveis Empresarials i Consultoria de l’entitat econòmica explica que ja hi ha empreses, autònoms i emprenedors que s’han posat en contacte amb la Cambra per rebre el seu assessorament i millorar la seva competitivitat en el mercat. És el cas, per exemple, d’una dona que regenta una pastisseria. Ella forma part de la segona generació de la família que hi treballa. “L’empresa havia fet els deures: tenien pàgina web des d’on venien els seus productes de rebosteria. A més, també oferien servei a domicili. Tanmateix, tenien el problema que molt poca gent els hi feia comandes. Els mentors de la Cambra han assessorat l’empresa i han elaborat un pla de màrqueting per tal de revertir la situació“, exposa Raventós.

Suport continu

L’assessorament a les empreses, autònoms i emprenedors per part de les Oficines Acelera Pyme no té termini de temps, és a dir, les OAPs acompanyen als interessats en la transformació digital al llarg del procés, sigui més o menys llarg.

“Potser hi ha empreses que necessiten elaborar un pla integral per digitalitzar-se i necessiten un suport de les OAPs durant força mesos. En canvi, potser n’hi ha que simplement es posen en contacte amb elles per preguntar com accedir a una ajuda pública. A la Cambra ens hem trobat tota mena de casos”, detalla Ester Raventós, qui afegeix que des de la Cambra intenten adaptar-se sempre a les necessitats de cada empresa, autònom o emprenedor.

Per a més informació

Av. de Francesc Macià, 35

08206 Sabadell

acelerapyme@cambrasabadell.org

Tel.: (+34) 937 451 255

Fax: (+34) 937 451 256

WhatsApp (+34) 937 451 212