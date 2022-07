Sabadell recupera una part del seu patrimoni històric festiu

La plaça de Sant Roc s’ha omplert aquesta tarda de gom a gom, era una ocasió especial. I és que gairebé 400 anys després la ciutat ha recuperat dos elements de la cultura popular sabadellenca. Parlem de la Mulassa i els Cavallets. L’acte de la seva presentació s’ha emmarcat en la celebració de la festivitat de Sant Feliu, l’antiga festa major de Sabadell.

Presentació

L’acte ha estat organitzat per l’Associació D’Amics Encultura’t i l’Esbart Sabadell dansaire. Prèviament, les entitats havien realitzat un acte per escalfar motors, però no ha estat fins a la presentació que s’ha pogut veure i gaudir plenament tant dels Cavallets com de la Mulassa. La cita ha començat amb una breu cercavila de les bèsties assistents a l’acte, com el Lleó de Sabadell, des del Racó del Campanar fins a la mateixa plaça.

Els primers a presentar-se han estat els 8 cavallets, sortint de la porta de l’ajuntament i han estat rebuts a plaça pels Cavallets de Barcelona. Després ha aparegut la Mulassa, que ha rebut l’apadrinament de la Mulassa de Barcelona.

Parlaments

Des de les entitats convocants s’ha valorat l’esdeveniment amb orgull. “Hem culminat un projecte que esperem que sigui un creixement per nosaltres i per la cultura de la ciutat, esperem participar ben aviat al seguici festiu”, ha expressat la presidenta de l’Esbart, Lydia Orobitg.

Per part d’Encultura’t el seu president, Jordi Garcia, ha lamentat l’absència de l’alcaldessa: “Marta Farrés no ha vingut avui, tampoc va ser-hi a la presentació del Lleó; tot i això, agraïm la presència del regidor de cultura”.

Com a resposta, Carles De la Rosa, ha disculpat a Farrés i seguidament ha felicitat les entitats per la feina feta: “És una proesa presentar dues figues en quasi un any de diferència, ara el bestiari compta amb noves figures i ens retrobem amb el nostre patrimoni històric de fa més de 400 anys”.

Els balls

A la cita també hi han participat diferents colles de Catalunya: la Mulassa de Mataró, la Mulassa de Barcelona, les Cotonines de Vilanova i la Geltrú, els cavallets de Barcelona i el Lleó de Sabadell. Cadascuna ha realitzat el seu ball i finalment s’han presentat els balls dels Cavallets i la Mulassa, amb una gran rebuda del públic assistent.

Amb la recuperació de les bèsties la ciutat augmenta el seu patrimoni cultural i torna a tenir dos emblemes que no es lluïen des de gairebé el 1619. Ben aviat els podrem seguir al seguici de la Festa Major de Sabadell.

FOTOS