L’Esbart Dansaire escalfa motors abans de la presentació de la Mulassa

El bestiari de Sabadell tindrà un nou integrant ben aviat. Si el Lleó d’Or va ser una de les últimes incorporacions, ara és el torn de la Mulassa. Per començar a generar curiositat l’Esbart Sabadell Dansaire ha organitzat un assaig obert a la plaça de La Creu Alta. Tot això, com a prèvia de la diada de Sant Feliu del pròxim dia 31. Data on es presentarà oficialment la nova bèstia i el ball que l’acompanyarà. Des de l’Esbart el seu president, Jordi Garcia, ens ha desvelat algun detall: “és una Mulassa única a Catalunya, no n’hi ha cap que sigui com la que presentarem perquè té un tret característic”.

L’assaig ha començat a les 11 del migdia i ha durat fins a les dues amb un petit espai de barra. A l’esdeveniment també hi ha participat l’Associació d’Amics Encultura’t de Sabadell amb un assaig de cavallets.