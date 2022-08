Pacificaran el carrer de Sant Cristòfol en unes obres llampec

El carrer de Sant Cristòfol, al Centre, deixarà de ser una drecera per anar amb cotxe al de la Indústria, cosa que passava històricament i més ara des que a mitjans de juny van acabar les obres d’aquest segon carrer. Ara, l’Ajuntament de Sabadell pacificarà aquesta via perquè només hi puguin passar els veïns, de manera que el primer tram del carrer de la Indústria que s’ha reformat recentment serà, ara sí, de total prioritat per a vianants i els vehicles que han d’accedir als guals privats.

La reforma del carrer de la Indústria impedeix circular-hi entre els carrers de Sant Joan a Sant Cristòfol, però des d’aquest últim fins al final del tram pacificat, que fa cantonada amb Sant Llorenç, sí que hi poden passar tots els vehicles a 10 km per hora. Aquesta possiblitat s’eliminarà, ja que es prohibirà el gir des del carrer de baix, el de Tres Creus, de manera que els únics cotxes que accediran a Sant Cristòfol seran els dels veïns, serveis o emergències, i així la resta ja no accediran a Indústria.

Avui dimarts està previst que comencin les obres, que tindran una execució molt ràpida: dos dies, segons la previsió de l’Ajuntament, de manera que a finals de setmana ja haurien d’estar acabades. La pacificació es farà amb pintura tàctica, s’instal·laran jardineres i es millorarà la senyalització. Les places d’aparcament s’eliminaran i s’hi posarà càrrega i descàrrega, amb horari de 6 a 11 h, com a tot el centre.

Obres a Sant Honorat i Soledat

D’altra banda, els dies 3 i 4 d’agost es faran altres petites obres en els carrers de Sant Honorat i de la Soledat, amb una durada prevista també de dos dies. En el carrer de Sant Honorat, entre els carrers de la Soledat i de Bofí, i en el carrer de la Soledat, entre els carrers de Sant Honorat i de la Salut, se suprimirà l’estacionament “per tal de millorar la seguretat dels vianants”, assegura el consistori en un comunicat.