Més brots verds a Peralada

El Centre d’Esports Sabadell ha aconseguit la primera victòria de la pretemporada en superar el Peralada, a terres alt-empordaneses, per 0 a 1, en el segon amistós de l’equip de Gabri Garcia.

A diferència del què va succeir en el primer test davant el Prat, on els arlequinats només van oferir una bona imatge durant la primera mitja hora, fruit, també, de les poques sessions d’entrenament, i dels diversos canvis, especialment a la segona meitat, a Peralada la imatge de l’equip de Gabri Garcia ha estat bona durant una hora de joc. L’únic ‘però’ han estat els primers 10 minuts de partit, on el Peralada ha gaudit de diverses ocasions per avançar-se. Després, però, i fins a l’expulsió amb vermella directa de Raúl Ferrer, el Sabadell ha dominat a plaer.

D’inici, el Centre d’Esports Sabadell va ser el dominador total i absolut del joc, encara que les ocasions han arribat en compta gotes.

Pelayo Suárez, el recentment fitxatge provinent de l’Sporting de Gijón, ha demostrat perquè des de la direcció esportiva es va apostar per ell: fort en el joc aeri, bon desplaçament en llarg i bon tracte per la pilota.

Algunes d’aquestes aptituds també les ha exhibit Armando, un 6 molt polivalent en atac i defensa, ajudant a la línia defensiva en la sortida de pilota. El joc interior, però, li va mancar fluïdesa, fruit també de la teranyina ‘xampanyera’. Christian Dieste en prou feines ha participat del joc, que ha passat, principalment, per les botes de Juanmi Carrión. Precisament el carriler esquerrà andalús ha estat l’autor de l’únic gol, amb un xut creuat, poc abans de la mitja hora de joc.

Fins aleshores, un parell de rematades d’Álex Gualda ben resoltes pel porter Aroca.

Els alt-empordanesos han basat bona part del seu joc amb el davanter Solans, qui a punt ha estat de marcar, després de superar Pelayo, però acabaria topant amb Víctor Vidal, fins aleshores sense intervenir.

A la segona meitat, Gabri Garcia donaria entrada als Altimira, Juan Delgado, Eudald Vergés, David Astals, Sergio Montero, Jaume Piñol i Iker Hernández. I el joc de possessió i de control es mantindria fins als darrers 20 minuts, arran de l’expulsió de Ferrer.

Les ocasions, tot i la mobilitat de Juan Delgado, les centrades de Vergés i Marc Navarro, i els xuts des de la llarga distància de Montero i Astals, no han permès que el marcador es mogués.

“El Peralada ens ha exigit molt”

Al final del partit, el tècnic de Sallent ha valorat positivament el joc de l’equip, destacant “la segona porteria a zero de forma consecutiva” i el triomf davant un equip que “ens ha exigit molt, amb un bloc mig, baix, que ens ha costat trobar velocitat”.

Més enllà del triomf, Garcia ha destacat poder haver tret conclusions a nivell “colectiu i individual” i que en els pròxims dies es podran prendre decisions, com seria el cas de Marc Navarro: “Avui, a la segona meitat, hem jugat amb defensa de quatre, per veure’l a la seva posició natural. Encara és massa d’hora. Volem veure’l a més partits”, ha detallat.