Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest diumenge a la nit el presumpte conductor del vehicle que va atropellar un grup de ciclistes a Castellbisbal (Vallès Occidental), deixant dos morts, veïns de Rubí, i dos ferits. L’arrest va tenir lloc un cop es va localitzar el turisme a Martorell (Baix Llobregat). El conductor va fugir del lloc dels fets i va deixar el cotxe abandonat a una plaça de la localitat, on la Policia Municipal el va trobar.

Aquest dilluns, el president del Club Ciclista de Rubí, Pedro Cancio, ha explicat en declaracions a TV3 que l’home “no només no va frenar, sinó que va accelerar”. “El que anava l’últim del grup, que va poder reaccionar i deixar-se caure a un costat, sense més conseqüències, va veure com va accelerar i va treure el braç com dient ‘aquí us quedeu’ i fent el gest d’alçar el dit del mig’.” El president del Club Ciclista de Rubí anava amb el grup accidentat i va resultar il·lès.

Cancio, que formava part del grup de ciclistes, assegura que “no és un accident, no ha estat sense voler; tal com van passar els fets, és un atemptat“, sentencia. Segons denuncia, el conductor, de 41 anys i amb antecedents per delictes de trànsit, va envair el carril contrari i va envestir el grup, que formaven vuit ciclistes, abans de fugir sense atendre les víctimes ni avisar a Emergències.