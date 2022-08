Arriben al Sabadell Pau Víctor i Àlex Sala, cedits pel Girona

Confirmat. En els últims dies de mercat -es tanca dijous a les 18 hores a Primera Federació-, el Sabadell ha oficialitzat les cessions dels joves sub-23 Pau Víctor i Àlex Sala per part del Girona. A la llista, com a nom preferent, també hi era el central Èric Monjonell, però finalment el club gironí ha optat per una cessió al Lommel SK de la Segona Divisió belga en una decisió estratègica: es tracta d’un club dins del conglomerat del Manchester City (Grup City Footbal Group).

Pau Víctor és un davanter amb molt dinamisme que la temporada passada va destacar al filial del Girona, fent 8 gols a Tercera Federació. Es pot adaptar a diferents posicions de l’atac i fins i tot exercir de mitja punta. Dissabte passat va ser a la Nova Creu Alta veient els que seran els seus nous companys davant l’Amorebieta. Per la seva part, Àlex Sala és un migcampista també polivalent, que pot actuar al mig centre i també en posicions defensives com a tercer central. El curs passat va debutar a la lliga SmartBank sumant un total de 15 minuts.

Adeu de Sergi Altimira?

La rumorologia es dispara i a les últimes hores ha tornat a circular l’interès del Barcelona At. per la peça angular del projecte arlequinat: Sergi Altimira. El migcampista continua sent l’objectiu del filial i des d’alguns sectors propers al club blaugrana i també de l’entorn del mateix futbolista s’assegura que l’acord estaria molt a prop. Cal recordar que té una clàusula de 350.000 euros i el Centre d’Esports -almenys això es va dir des del club- no està disposat a rebaixar ni un cèntim aquesta quantitat.

Les pròximes hores seran decisives per conèixer el futur d’un Sergi Altimira que va confirmar el seu lideratge davant l’Amorebieta amb una gran actuació. Significaria una pèrdua molt important per a Gabri Garcia i amb un marge de maniobra molt curt per substituir-lo. Un dels candidats podria ser el sabadellenc Sergi Garcia (Albacete), fill de l’exarlequinat i també sabadellenc Jaume Garcia. El club de la Manxa l’ha posat al mercat i té molts pretendents.

Aquesta circumstància podria condicionar l’última fitxa sènior que encara queda per cobrir. Inicialment, la idea era reforçar la parcel·la ofensiva amb un davanter per donar més competitivitat a Juan Delgado i Christian Dieste. Tampoc està del tot clara la situació de Sergio Montero, que no va jugar ni un minut dissabte passat i sembla trobar-se en una posició de desavantatge respecte a altres futbolistes en la seva posició. El jugador de Ripollet insisteix que vol triomfar d’arlequinat i no pensa en un sobtat canvi d’aires… de moment.