Beth fa tremolar els arbres de Sabadell

Era un dels concerts més esperats d’aquesta Festa Major de Sabadell. La cantant Beth Rodergas, coneguda artísticament com a Beth, va omplir la plaça de Sant Roc, divendres a la nit. Tot i la multitud atapeïda per qui va ser finalista d’Operación Triunfo i representant d’Espanya a Eurovisión l’any 2003, l’artista va saber crear un ambient íntim, familiar, romànticament recollit per llums tènues a davant de l’escenari de la parròquia de Sant Fèlix.

Però Beth vol demostrar haver passat pàgina dels mèrits que gairebé dues dècades enrere la van catapultar a l’esfera de l’star system artístic espanyol, ara des de fa anys assentada en la maduresa i la profunditat artística. Bona prova de la renúncia als temps de Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener és que l’artista no va interpretar aquest hit, que anys més tard ha repetit que no la representava estilísticament. Hi va haver públic que es va quedar amb la mel als llavis.

En el seu lloc, una de les cançons que va encaixar més entre el públic, ben reservada per a les acaballes de l’actuació, va ser Que tremolin els arbres. Quin contrast, els “no em desespero, jo no em desespero” de la cançó, tan allunyats dels laments de Dime.

A banda d’altres temes del seu darrer àlbum, Origen (2021), com No va, Respira o Vals, també va fer fortuna la versió del Podré tornar enrere, de Sopa de Cabra. A Eurovisión 2003, segur que no hi voldria tornar.

Una altra de les alegries de la nit va ser la presència de la sabadellenca Laura Andrés a l’escenari. Qui va ser la pianista de Shakira acompanya a Beth en diferents dels seus projectes, entre els quals el disc i la gira de Natural Women. En el concert, la pianista sabadellenca més internacional i la cantant van fer una exhibició de complicitat.

